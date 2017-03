Cuaresma merma actividad de carniceros, beneficia a vendedores de mariscos

-Ventas caerán hasta 30 por ciento en primer sector

-En el segundo contemplan aumento de hasta 60 por ciento en ingresos



Oscar De La Rosa, Zamora

La cuaresma le pegará al sector de las carnicerías, debido a que miles de familias no consumen carne roja durante la temporada, principalmente los viernes que están marcados como día de abstinencia. No obstante en el área de mariscos habrá un repunte de hasta 50 por ciento en lo que respecta a las ventas, debido a que es costumbre de los católicos ingerir ese tipo de alimentos por sus creencias religiosas.

Diversas carnicerías instaladas en el municipio cerraron sus puertas el día de ayer, derivado de la falta de ventas que se generan a partir de la abstinencia de muchas personas a comprar carne roja. La tendencia se hizo más evidente en el Mercado Hidalgo, donde varios comerciantes se abstuvieron de laborar.

“Para nosotros es complicado mantener los negocios porque es lógico que a partir de un cierre vienen pérdidas económicas para nosotros. Los cierres serán temporales y no permanentes, porque no pensamos afectar a las personas que colaboran con nosotros, aunque la mayoría de los negocios prácticamente son familiares para no generar gastos en ese sentido”, puntualizaron tablajeros del Mercado Hidalgo entrevistados por EL INDEPENDIENTE.

Indicaron que los carniceros están preparados para afrontar la temporada de cuaresma sin problemas que representen un fuerte impacto en sus ingresos personales, ya que durante cada año es común que se enfrenten a la crisis de la cuaresma, más que lo que se registra durante la cuesta de enero, entre las familias.

Por su parte, Uriel Bucio Vázquez, secretario general de la unión de comerciantes de pescados y mariscos, indicó que para el sector habrá un repunte de hasta 60 por ciento en lo que respecta a sus ingresos, con motivo de las ventas registradas durante el periodo de cuaresma, que es propicio para que la gente consuma los productos.

El precio de los mariscos finalmente quedó entre 200 y 210 pesos por kilo de camarón en los diversos locales; el kilo de carpa o bagre llegó a los 95 pesos en el sector. Son los productos de mayor consumo entre la población durante esta temporada, sumado a otros como la rana, jaiba, pulpo y huachinango.

“Es un buen temporal para nosotros que vamos a aprovechar para que se puedan mantener en pie nuestros establecimientos. El objetivo es que generemos los recursos necesarios para que podamos mantener la base productiva que permite mantener a varias familias”, mencionó.

Finalizó al decir que la subida en los precios de los mariscos y pescados corresponde a la inflación que se ha generado a nivel nacional en diferentes insumos que son utilizados para que el producto llegue a los paladares de miles de familias.



Numeraria

10 establecimientos entre carnicerías y marisquerías están ubicadas en Mercado Hidalgo