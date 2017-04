Cruz Roja Michoacán, de las corporaciones con mayor nivel de capacitación

-Recientemente institución recibió reconocimiento nacional en la materia

Elena Rojas, Zamora

La Cruz Roja Michoacán es una de las corporaciones en su tipo a nivel nacional que más apuesta a la capacitación de sus elementos, señaló Norma Yaneth Reséndiz Gutiérrez, coordinadora local del área de capacitación en esta delegación.

Indicó que recientemente la Cruz Roja Michoacán recibió un reconocimiento a nivel nacional, al destacar en la capacitación de su voluntariado, “la delegación Zamora resaltó en ese sentido, ya que por lo regular tratamos de impartir un curso cada mes con la finalidad de que nuestro personal se mantenga certificado”.

Recordó que cada dos años los paramédicos deben hacer un proceso de recertificación, “es decir, tienen que presentar cursos que acrediten que se han seguido actualizando. Esto es lo que les vale para poder actualizar su certificado como TUM Técnicos en urgencias médicas y recertificarse; ya que si dejan pasar los dos años, básicamente tienen que volver a entrar a la escuela de paramédicos y tener que actualizarse todo un año”.

Señaló que de los 65 voluntarios que hay en esta delegación, el 60 por ciento pertenece a las áreas de socorros, quienes cubren los servicios de emergencia y al área de capacitación así como impartir los cursos en empresas, población civil y personal de esta corporación, “el resto de las áreas tiene que ver con la asistencia social como juventud, veteranos, etc., a quienes nos les exigen una certificación. Pero a las áreas de socorros y de capacitación si debemos contar con nuestro certificado actualizado”.

Comentó que este año comenzaron con muchos cursos internos para el personal a efecto de que estén actualizados y los beneficiados sean los civiles, “en cada curso tenemos cupo limitado para que se mantenga la calidad en cada capacitación, normalmente nos permiten meter alrededor de 25 a 30 alumnos en cada taller. De tal suerte que vayamos impactando a casi el 100% de nuestro personal”.

Agregó que las temáticas de los talleres de capacitación son diversas, “a principios de año se impartió el taller manejo de fármacos durante el traslado en pacientes en terapia intensiva. Actualmente se imparte el taller denominado abordaje al paciente de trauma, dirigido al personal que ya tiene una formación básica. Nos acompañan (TUM) no solo de Zamora. También de los municipios de Zitácuaro, Lázaro Cárdenas. Los Reyes, Ecuandureo, Uruapan, Sahuayo y Jacona”.

De igual forma, mencionó que a la brevedad se impartirá un curso enfocado a la atención pre hospitalario, “estas capacitaciones tienen un costo de recuperación mínimo, pues tenemos que cubrir el pago de los instructores que traemos de otros municipios del o incluso del exterior de la entidad”.

Numeraria

25 personas en la generación 2016-2017 de la escuela de paramédicos. De los cuales

23 obtuvieron su certificación como TUM

2 no lograron acreditar