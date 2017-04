Cruz Roja busca recaudar más de 150 mil pesos en su colecta anual

-Para adquirir una unidad nueva de rescate urbano

Elena Rojas, Zamora

Más de 150 mil pesos espera recaudar la Cruz Roja, delegación Zamora en su colecta anual que arrancó el pasado 25 de Abril y que se extenderá hasta la primera semana del mes de Mayo, informó René Nájera Alvarado, presidente de esta benemérita institución.

Recordó que los gastos operativos de la institución así como el pago de personal ronda los 100 mil pesos mensuales. Por lo que se esforzaran por recaudar lo más posible en cuanto a fondos, “por eso ocupamos que tanto sociedad civil como empresarios nos apoyen”.

Indicó que además pretenden contar con un fondo económico para la remodelación del inmueble que ya urge se realice, debido a las cuarteaduras que presenta.

Recalcó que una de las prioridades con el recurso recaudado es adquirir una unidad de rescate urbano, “la que tenemos es muy funcional pero como contamos con mucho equipo para esta unidad, ya no cabe todo. Por lo que necesitamos otra. Con esta nueva unidad serán 6 las que conformen nuestro parque vehicular en total”.

“Para esta labor de recaudación contamos con 70 voluntarios quienes se suman para hacer el boteo en los municipios que atiende esta delegación Zamora, Jacona, Chilchota, Tangancícuaro, Tangamandapio e Ixtlán. Además 30 botes más se distribuyeron en empresas, escuelas (bachilleres y Conalep) y en negocios de la región. Por lo que en total son 100 botes”, indicó.

Anunció que hoy sábado se hará una difusión masiva de la colecta a través de un desfile por las principales calles de la ciudad, mismo que dará inicio a las 10 de la mañana en las instalaciones de la delegación Cruz Roja Zamora.

“Partiremos por la Virrey de Mendoza, daremos vuelta a la 5 de Mayo, llegamos a la Juárez y después ya nos venimos por al Morelos. Se distribuirán volantes donde informaremos a la ciudadanía que ya estamos en colecta y que requerimos de su apoyo. Asimismo, se hará labor de perifoneo”, citó.

Recordó la importancia de la benemérita institución, “la Cruz Roja es una institución de asistencia privada. No es una institución de gobierno, Por tanto no recibimos ningún subsidio del gobierno”.

Añadió, “la delegación es autónoma en cuanto a la subsistencia. Por eso tenemos muchos servicios que cobramos, como los certificados médicos para las licencias, trabajos, escuelas. Estos representan un ingreso importante para la institución, lo que contribuye un crecimiento para la institución, que finalmente Cruz Roja regresa más de la mitad de lo que recauda del año en servicios a la población”.

Tan sólo en 2016 la Cruz Roja atendió cerca de 2 mil servicios, principalmente accidentes en vehículos, motocicletas, bicicletas; así como por causas clínicas: enfermedades cardiovasculares, metabólicas, descompensaciones diabéticas, neurológicas, crisis compulsivas. Los servicios de emergencia, no tiene ningún costo para la población, pero todos los demás servicios si necesitamos hacernos de ingresos”, finalizó.

Numeraria

2 mil servicios atendió Cruz Roja en 2016