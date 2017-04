CRI promueve en instituciones educativas sensibilización de la discapacidad

-En los dos últimos meses más de mil niños y jóvenes fueron instruidos

-Alistan preparativos para la Décimo Novena colecta Promotón

Elena Rojas, Zamora

Personal del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) promueve en las instituciones educativas, tanto de nivel básico como de medio superior y superior, una cultura hacia la sensibilización de la discapacidad a efecto de generar consciencia sobre una sociedad más incluyente, tolerante y respetuosa de los derechos humanos.

Maricela Oseguera Guzmán, directora del CRI, reveló que de marzo a la fecha han impactado a por lo menos un mil niños y jóvenes de alrededor de 20 escuelas de la región, a quienes se les ha llevado el mensaje invitándolos a tener una mayor conciencia sobre el respeto de las personas con discapacidad y evitar el bullyng.

Además de que la institución difunde mensajes preventivos para evitar accidentes o enfermedades que propicien alguna discapacidad, como el uso del casco al abordar una motocicleta, de tomar ácido fólico durante el embarazo, evitar peleas o juegos donde se puedan lesionar las personas, etc.

Expresó la entrevistada “agradezco a los directores de las escuelas que nos permiten llegar a los jóvenes, porque para el CRI es importante que ellos cuenten con la información, además de que se les invita a sumarse como voluntarios y se hace labor de boteo con ellos para recabar fondos para la colecta anual”.

Agregó que ya alistan los preparativos para el evento de la Décima Novena colecta anual CRI Promoton que se llevará a cabo el vienes 28 de Abril en la plaza principal de esta ciudad, “estamos con toda la energía para obtener los mejores resultados, con la voluntad de muchas personas quienes contribuyen a la noble causa, con su esfuerzo físico y mental, con su donativos. Tenemos todo tipo de voluntariado, gente que desde antes nos ayuda con el boteo visitando escuelas, instituciones y empresas”.

Indicó que ya se han distribuido 500 alcancías en empresas e instituciones y algunas otras están circulando en espacios públicos, gracias a la buena voluntad de los voluntarios quienes contribuyen a la encomiable labor para seguir atendiendo las necesidades de esta institución, que garantiza una rehabilitación integral a pacientes con alguna discapacidad, ya sea por accidente, enfermedad o mal congénito.

Señaló que cada año se ve una mayor disposición por parte de la ciudadanía para cooperar con la causa, “y es que cada vez hay más conciencia sobre la importancia de esta institución que actualmente atiende a 1 mil 800 personas de 50 municipios y es accesible para los que menos tienen, pues con cuotas simbólicas se puede acceder a una rehabilitación integral no solo del paciente, también de sus familiares”.

Consideró que aún falta que más personas de la comunidad se unan y hagan suyo el proyecto, pues recordó que no todos tenemos un boleto comprado para no caer en la discapacidad, “sin embargo con los que se han unido hemos podido salir adelante, pero falta más suma de esfuerzos”.

Finalmente comentó que el patronato Forjadores de Esperanza ya se encuentra trabajando en la logística y el programa artístico cultural que se llevara a cabo el viernes 28 de Abril, donde habrá kermes y actividades para los niños, entre otras cosas.

Numeraria

9 am inauguración del décimo noveno Promotón plaza principal de Zamora

2 millones 200 mil pesos, la meta