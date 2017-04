Crece iniciativa de mujeres para solicitar divorcio necesario

-Hombres no son únicos responsables en separaciones de pareja

-Se ponen a la par de matrimonios civiles durante primer trimestre del año

-Necesario reforzar valores en hogares para inducir sentido de responsabilidad: Blanca Arriaga

Oscar De La Rosa, Zamora

Creció la iniciativa de mujeres para solicitar el divorcio necesario en el Registro Civil. Los motivos son la falta del sentido de responsabilidad en algunas féminas, ya que incluso han dejado abandonados a sus hijos con sus padres, para hacer una vida independiente.

“Los hombres no son los únicos responsables de las separaciones de pareja en la actualidad. Anteriormente los trámites comenzaban por iniciativa de los varones; sin embargo hemos visto una tendencia diferente, debido a que la pérdida de valores en las nuevas generaciones es equitativa, de manera que no hay tendencia marcada en lo que respecta al género”, puntualizó Blanca Arriaga Marín, Oficial del Registro Civil.

Comentó que los divorcios se han puesto prácticamente a la par que los matrimonios civiles, lo anterior según cifras del primer trimestre del año, ya que por cada 60 uniones civiles que se presentan hay un promedio de 50 divorcios de manera mensual.

“Es una estadística que nos llama la atención y los trámites incluso no respetan la condición social de la persona, ya que vienen de diferentes puntos del municipio y de la región para solicitar el procedimiento”, indicó.

Aseguró que los casos de divorcio se registran principalmente entre parejas jóvenes, de entre los 20 y 25 años de edad. Los contrayentes no toman en consideración la condición social en que los hijos quedarán resguardados, a menos que haya un divorcio que pase por un proceso jurídico.

“De lo contrario hacen el trámite administrativo con nosotros, de común acuerdo, pero esto se da principalmente en aquellas parejas que por alguna razón no tuvieron hijos durante su relación. Es necesario reforzar valores en los hogares para inducir el sentido de responsabilidad, ya que el matrimonio es un paso que debe darse con firmeza”, dijo.

Finalmente dijo que es importante que en el seno de las familias se ponga atención a lo que realizan los jóvenes en relación a los enlaces civiles, ya que es lamentable observar como parejas llegan a desunirse en el corto plazo, tras considerar que no tiene éxito su relación.

Numeraria

-600 pesos cuesta un divorcio administrativo