Creatividad y gestión, forma de hacer proyectos

-Puntualizó Alcalde de Tangancícuaro tras panorama complicado en materia económica

-Aseguró buscará obtener más recursos para obra pública

-Subrayó que difusión de sus acciones en Zamora no es agresión, es una realidad

Oscar De La Rosa, Tangancícuaro

“La creatividad y la gestión serán dos herramientas importante para hacer proyectos u obras públicas el año entrante. El panorama en materia económica luce complicado e incierto y nosotros tenemos que hacer uso de esos recursos para que no se deje de atender a las necesidades más prioritarias de la población”, puntualizó Arturo Hernández Vázquez, presidente municipal de Tangancícuaro, en el marco de una rueda de prensa ofrecida en conocido restaurante.

Comentó que una de las obras prioritarias a ejecutar será el relleno sanitario que pretenden poner en funciones durante los próximos meses. El propósito es que se pueda hacer el depósito de desperdicios para hacer la clausura del basurero actual que está ubicado rumbo a la carretera a Patamban.

Indicó que también harán diagnóstico con el propósito de identificar cada una de las necesidades más prioritarias en el municipio, en donde figura la pavimentación de calles, obras de infraestructura hidráulica y la mejora constante de servicios entre la población.

“La obra más importante para nosotros fue la introducción de drenaje en la comunidad del Sauz de Guzmán porque hablamos de una inversión de 7 millones de pesos que permitirá resolver de raíz un problema añejo de 200 familias que residen en ese lugar, que por diferentes razones no pudieron obtener ese beneficio”, dijo el alcalde.

En ese tenor, subrayó que la difusión de recursos obtenidos por 80 millones de pesos nunca tuvo el afán de agredir al Ayuntamiento de Zamora, ya que lo publicado es una realidad en periodos donde los alcaldes emanados del PAN buscan hacer una comparación de resultados, que son datos que necesitan sus gobernados.

“En periodos donde los ánimos se encuentran abajo por diferentes factores, es necesario que las personas conozcan que también se trabaja en diferentes puntos de la Entidad. Nunca pretendimos agredir a nadie con los anuncios; sin embargo, soy respetuoso de las opiniones de los funcionarios del Ayuntamiento de Zamora”, enfatizó.

Dijo finalmente que es la población quien puede juzgar el trabajo realizado por los gobiernos municipales, por lo que consideró que no debe existir ningún problema en la difusión de acciones de los Ayuntamientos, independientemente del partido político que se encuentre asentado en la representatividad.



Numeraria

80 mdp ejercidos en obra pública durante este año en Tangancícuaro