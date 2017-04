Convocan a caminata con mascotas a favor de los derechos de los animales

-Diversas asociaciones se pronunciaran contra el maltrato animal

-Exigirán a las autoridades agilizar trámites del reglamento de Zamora para la protección animal

Elena Rojas, Zamora

Al considerarse a nivel nacional, Abril como el mes de la prevención del maltrato animal, este próximo día 9 se realizará una caminata a favor de los derechos de los animales. Por lo que se convoca a ciudadanos a que junto con sus mascotas participen. El punto de reunión será a las 9 y media en la esquina de 5 de Mayo y Virrey de Mendoza para comenzar a partir de las 10 am un recorrido que abarca la 5 de Mayo hasta la Avenida Juárez.

Posteriormente darán vuelta a la izquierda hasta la calle Morelos, vuelta a la izquierda hacia la plaza principal donde realizarán un mitin en el que las asociaciones participantes darán un mensaje a la ciudadanía para concientizar sobre el trato digno a los animales y el bienestar animal, informó María del Refugio Juárez, presidenta de la asociación de protección animal de Zamora “¡Operación 4 patas”.

Detalló que a esta caminata se sumarán las asociaciones civiles de Zamora, entre las que destacan: huellita felices, cambiando huellas, anima naturalis, animal héroes, vida digna animal, Lore Inn, entre muchas otras y rescatistas independientes.

“Esperamos que participen en esta caminata por lo menos 400 personas acompañadas de sus mascotas. Sugerimos que vayan de playera blanca, lleven suficiente agua y bolsitas para las heces de su animal. Seamos dueños responsables”, indicó.

Durante el mitin dijo que recolectaran firmas de los amantes de los animales para exigir a las autoridades municipales que se agilicen los trámites del reglamento de Zamora para la protección animal a afecto de que se pueda aplicar el mismo, toda vez que el reglamento existente ya es obsoleto, pues data de los años 90s. Por lo que las asociaciones ya trabajan en la actualización del mismo, “urgimos al presidente a que lo pase a cabildo para su revisión y aprobación”.

Y es que lamentó que en Zamora hay mucho maltrato y abandono animal. Por lo que en el citado documento se pronuncian por el bienestar animal, “es importante que la ciudadanía sepa que está prohibido el abandono en las calles de las macotas perros, gatos, caballos y todos los animales, también está prohibido, tenerlos en las azoteas sin un techo que los cubra y no alimentarlos. Por lo que se contemplan sanciones para quienes hagan caso omiso”.

De igual forma, lamentó que en el rastro municipal de Zamora y en la mayoría de los mataderos en general no se tiene una cultura del trato humanitario con los animales, “esa situación se debe regular, incluso a los animales que son para consumo se les debe tratar dignamente antes de sacrificarlos. Hay que desensibilizarlos para que ellos no sientan cuando los matan”, finalizó.

Numeraria

3 años tiene Operación 4 patas

1 hora durara caminata

40 minutos durara el mitin