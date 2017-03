Contribuyentes tienen casi un mes para cubrir refrendo vehicular sin problemas

-Rentas abre opción para que pagos sean por la vía bancaria

-El objetivo es que no se aglomere de personas la oficina estatal

-La meta es que 80% de contribuyentes cubra su refrendo antes de multas y recargos

Oscar De La Rosa, Zamora

Los contribuyentes tendrán casi un mes para cubrir su refrendo vehicular sin problemas relacionados con multas y recargos. La Administración de Rentas abrió la posibilidad para que las personas puedan hacer sus pagos por la vía bancaria, tras el anuncio de la Secretaría y Finanzas, para que las instituciones puedan otorgar el holograma respectivo.

“Las facilidades de pago permitirán que no se aglomere una cantidad importante de personas en las oficinas estatales. Es uno de los problemas que teníamos en antaño, porque además de generarse largas filas, había más limitaciones en la atención a los contribuyentes”, puntualizó Israel Peña Cárdenas, administrador de rentas.

Recomendó a las personas acudir a realizar su trámite a la brevedad posible porque recordó que para el mes de abril se atravesará el periodo vacacional y por consecuencia habrá días en que no laborarán en la dependencia estatal, lo cual recortará el periodo para que puedan cumplir con su contribución en un periodo ordinario.

“Buscamos que más del 80 por ciento del padrón de contribuyentes cubra su refrendo en el tiempo programado para evitar multas y recargos que comenzarán a ser aplicados a partir de mayo del año en curso. El objetivo es que la población resulte lo menos afectada posible y giramos este tipo de recomendaciones”, indicó.

Aseguró que un factor que ha contribuido a descentralizar el servicio es el módulo que opera en el municipio de Ixtlán que fue inaugurado de manera reciente, ya que habitantes de esa región, ya no deben acudir hasta Zamora para hacer los trámites respectivos.

“Ese es el objetivo que buscamos también al ofrecer la opción de hacer los pagos en los bancos. Los contribuyentes únicamente deben imprimir su ficha de pago y llevarla a las cajas de las instituciones para que puedan complementar el trámite y no tengan la necesidad de hacer fila en las oficinas ubicadas en la Presidencia Municipal”, dijo.

Dio a conocer finalmente que el periodo ordinario para hacer el pago vence hasta el próximo 30 de abril. Es necesario que quienes tienen adeudos de varios años, se acerquen a la Administración de Rentas para verificar opciones que permitan regularizarse en el tema.

Numeraria

-41 mil vehiculos en activo están registrados en Rentas

-844 pesos cuesta el pago de refrendo vehicular