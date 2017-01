Contribuyentes tendrán hasta abril para pagar refrendo vehicular sin multas ni recargos

-Respuesta de la población es poca aún, por falta de recursos

-Abren opción para cubrir pago en bancos y evitar largas filas



Oscar De La Rosa, Zamora

Los contribuyentes tendrán hasta el mes de abril para hacer el pago de refrendo vehicular sin multas, ni recargos. La respuesta de la población se ha quedado corta derivado de que no cuentan con los recursos económicos para cubrir el pago debido a “la cuesta de enero”.

El pago de refrendo vehicular para unidades vehiculares asciende a 844 pesos, siempre y cuando los propietarios de los automóviles no tengan adeudos rezagados de años pasados. El monto para motocicletas asciende a 500 pesos.

“Entendemos que haya personas que son cumplidas que se encuentran gastadas por el temporal decembrino y el Día de Reyes; sin embargo, es necesario que se programen para cubrir la contribución para que eviten largas filas o problemas para pagar durante los últimos días del periodo ordinario para hacer el pago”, puntualizó Israel Peña Cárdenas, administrador de rentas.

Comentó que a partir del mes de mayo será cobrado un impuesto cercano al 2 por ciento sobre el valor de la unidad vehicular, sumado al costo que tienen los requerimientos de pago a los contribuyentes. El objetivo es que puedan evitar cometer esas acciones con el pago oportuno de sus contribuciones estatales.

Abrió la opción para que las personas puedan hacer su pago por la vía bancaria y de esa manera eviten largas filas en la Administración de Rentas. Los propietarios de vehículos pueden obtener la ficha para obtener el pago a través de la página de la Secretaría de Finanzas, únicamente con el número de placas.

“En caso de tener problemas con el sistema, es necesario que acudan a la Administración de Rentas. Procuramos que la atención a cada una de las personas tarde un promedio de 5 minutos como máximo porque buscamos atender al mayor número de contribuyentes posible”, aseguró.

Dio a conocer finalmente que para quienes tienen adeudos superiores a los 5 años pueden proceder al trámite de prescripción de la unidad, en el que cubren únicamente el equivalente a un lustro de adeudos con el propósito de que la carga económica no resulte complicada para el sector.



Numeraria

41 mil vehículos en activo están registrados en Rentas