Contribuyentes podrán acercarse a Rentas a solicitar descuentos

-Serán aplicados en multas y recargos de vehículos con rezago en pagos

-La intención es regularizar situación de contribuyentes

-Buscan tener mayor control sobre unidades en circulación

Oscar De La Rosa, Zamora

A partir del día de hoy los contribuyentes podrán acercarse a la Administración de Rentas para solicitar descuentos en lo que respecta a multas y recargos de las unidades, cuyos propietarios omitieron el cumplimiento de las obligaciones estatales para regularizar su vehículo.

“En esta región tenemos contribuyentes que se han quedado rezagados en ese rubro y pretendemos que con esta notificación que recibimos desde la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado se puedan regularizar para que no tengan problemas en el momento de la circulación de sus unidades”, puntualizó Israel Peña Cárdenas, administrador de rentas.

Comentó que la intención de la promoción también radica en tener mayor control sobre las unidades que están en circulación en esta Entidad, ya que de esa manera se puede conocer con mayor precisión la cantidad de vehículos que están en circulación en la Entidad.

Indicó que los descuentos durante este mes serán de 60 por ciento, mientras que en mayo serán de 50 por ciento, 40 por ciento en junio y 30 por ciento en julio. La disminución de las multas y recargos estarán basados en la cantidad del adeudo de los contribuyentes.

“Los trámites no solo estarán limitados para quienes tienen adeudos de refrendo vehicular, también está abierto para quienes no han hecho el emplacamiento o reemplacamiento de las unidades. Las posibilidades están abiertas para todos los contribuyentes”, dijo.

Finalizó al decir que para quienes tienen pendiente el pago de refrendo de este año, tienen menos de un mes para llevar a cabo el trámite, por lo que recomendó que tomen las previsiones necesarias y no ingresar en un periodo de sanciones que serán aplicadas a partir de mayo.

Numeraria

-4 meses durará el periodo de descuentos de multas y recargos