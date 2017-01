Continúan proyecto para corregir trazo del Circuito Vial Galeana

-Ayuntamiento pretende suprimir las curvas para dejar un trazo recto sin riesgos

-La intención es mejorar la circulación entre Zamora y Jacona

-Glorieta estará concluida en un plazo de 3 meses



Oscar De La Rosa, Zamora

Se mantiene el proyecto para corregir el trazo del Circuito Vial Galeana, principalmente a la altura de la Ex – Hacienda de los Espinos y la calle Guerrero. La intención es que se puedan suprimir las curvas para dejar un trazo recto que no represente riesgos para los conductores de vehículos.

“Fue una obra que si bien tuvo una intención buena, no fue hecha la planeación adecuada. Ahora buscamos corregir esos defectos para que se pueda mejorar la circulación entre Zamora y Jacona, cuyos conductores son quienes más usan la arteria para atravesar de sur a norte y viceversa”, puntualizó Rubén Nuño Dávila, regidor de vialidad.

Comentó que el proyecto ejecutivo de la obra será realizado en el momento en que sean concluidas las negociaciones con los propietarios de los terrenos agrícolas que se encuentran en el costado poniente de la arteria a quienes se ha manifestado que no es la intención llevar a cabo afectaciones en las tierras de cultivo.

Indicó que será una de las obras prioritarias a ejecutar durante este año, por lo que es posible que sea realizada durante los primeros meses de este ciclo para mejorar las condiciones de urbanización y comunicación del municipio.

En ese tenor, dijo que la glorieta ubicada entre el Circuito Vial Galeana y la Avenida Gómez Morín será concluida en el primer trimestre del año. Actualmente presenta un 70 por ciento de avance en su ejecución.

Para hacer esa infraestructura vial, finalizó, destinaron alrededor de 5 millones de pesos para la obra que contará con 2 carriles para facilitar la circulación y evitar accidentes en la zona, ya que anteriormente era riesgoso el paso para los conductores vehiculares en ese punto.



Numeraria

2 curvas pretenden eliminar del Circuito Vial Galeana