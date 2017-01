Continúan de manera intensa las obras urbanas en Ixtlán

-Por terminar arreglos de la calle Guerrero, sigue la rúa Telégrafos

-Trabajos de la primera etapa de la plaza principal se entregaran en 3 meses

-“Nuestra bandera principal es la gestión para atraer recursos”: Ángel Macías

Elena Rojas, Ixtlán

Con el comienzo de año se intensificaron las acciones de obra pública urbana en este municipio, ello apoyado en la bandera principal de esta administración que es aprovechar las buenas relaciones y la gestión con los funcionarios de las dependencias federales y estatales para bajar recursos, de esa manera incrementar la infraestructura deportiva, educativa así como pavimentos, drenaje, alcantarillado y agua potable, toda vez que los drenajes del municipio tienen más de 25 años de antigüedad.

En conferencia de prensa indicó lo anterior Ángel Macías Mora, presidente municipal de Ixtlán, agregó que en un lapso de 5 días inauguraran la pavimentación integral de la calle Guerrero, una de las más transitadas del municipio, en la que destinaron una inversión de 3 millones 300 mil pesos.

“En 2016 ejercimos 2 millones 200 mil pesos para la calle Guerrero, pero hicimos una buenas gestión derivado de una cuerdo de Cabildo para ampliar la inversión con un millón cien mil, el cual estaremos pagando en el transcurso de este año”, citó.

Posteriormente, agregó, arrancaran los trabajos de pavimentación en la calle Telégrafos, conocida también como calle Real, con una inversión cercana a los 2 millones y medio de pesos que se lograron gestionar en los últimos dos meses del 2016 ante la secretaría de obras públicas (SCOP) del gobierno del estado, a través de su titular José Juan Domínguez, “estaremos gestionando más recurso para complementar las metas de esta calle”.

Enumeró otras de las vialidades que se han realizado, “en la colonia Santa Cruz concretamos 2 calles con una inversión de 1 millón 250 mil pesos; en la colonia Linda Vista se hizo una calle con una inversión de 600 mil pesos, por mencionar algunas”.

Resalto los trabajos que se han realizado en materia educativa, “estoy convencido de que si a los jóvenes les garantizamos escuelas dignas irán a sus clases con gusto. Por eso estamos al pendiente de las necesidades de los estudiantes. Esta semana entregamos 2 video proyectores que el gobernador a través del IIFEEM hizo llegar a 2 instituciones (kínder y primaria) de la comunidad de Camucuato.

De igual forma, dijo, este año en el kínder de Camucuato construirán aulas, patio cívico, barda perimetral y baños. En el rubro deportivo también invirtieron para contribuir a erradicar el problema de la delincuencia, “los más vulnerables en esta problemática son los niños y jóvenes con pocas oportunidades. Hemos invertido en la realización de canchas de futbol, beisbol y basquetbol. Además de poner nuestro empeño para embellecer el Geiser, no hemos dejado de gestionar para cristalizar el proyecto eco turístico en esta zona”.

Añadió que los trabajos de la primera etapa de la restauración de la plaza principal se entregarán en 3 meses para después continuar con la segunda etapa. Al tiempo que dejo en claro que no se quitará el kiosco, toda vez que este representa un emblema de las plazas cívica. La obra costara de 6 jardines y 72 bancas con herrería moderna. Además de que se cambió el piso.

“En la segunda etapa de la plaza principal colocaremos piso en la periferia de la plaza y se unificaran arquitectónicamente los arcos, además de que se implementara para esta plaza un reglamento de convivencia y comercio para poner orden en el comercio ambulante y establecido en aras de que algún día Ixtlán pueda convertirse en un pueblo mágico”, finalizó.

Numeraria

41 bancas retiraron de la plaza principal, a reinstalar en otras plazas cívicas como la Estanzuela, San Cristóbal, Limón, etc.

1 cancha de basquetbol inaugurarán esta semana

4 millones 300 mil pesos invertirán en rehabilitación de la plaza principal

100 por ciento de las votaciones en Cabildo han sido unánimes para realizar acciones