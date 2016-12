Continua con buen ritmo el Torneo de Copa Empresarial en Fut 7

Francisco Hernández, Zamora

Comenzó a tomar forma el torneo de Copa Empresarial en Fut 7, desde la jornada dos se viven buenos partidos, hay que recordar que equipo que pierda puntos les estarán haciendo falta al final para lograr la calificación.

Es importante tener un paso firme desde un principio, en ese sentido Iglu Sporting va con buen paso y esta jornada venció a Portugal con un marcador de 5-1, llevando los dos partidos ganados y ya está con 6 puntos como primer lugar de su grupo.

Dentadel da un respiro y venció a Halcones del Duero, los de “Javi” ya llevan dos derrotas consecutivas y Dentadel sus primeros tres puntos dejando la última posición de su grupo.

Mobil vs Real Zamesta dividieron puntos al empatar 5 a 5, y el punto extra se lo llevó Mobil, que no estuvo completo en su cuadro titular; en tanto el benjamín de este torneo, los F.C. Hermanos, lograron una victoria contundente ante un equipo del Vergel FC, lo dieron todo en la cancha y ganaron 5 a 3.

Venados FC no responde y ligó su segunda derrota consecutiva ante el Cachorros A.C. que le pegó 6 a 1, algo tendrá que hacer el Roger Jr porque se le está hundiendo el barco; Pinturas PPG va con paso firme sumando otros tres puntos más para estar en primer lugar de su grupo, ahora le ganó al Deportivo Canabbis por marcador de 3 a 2; Espar Ingeniería a duras penas le sacó los tres puntos al Deportivo Galván, si los Galvancitos se pusieron duros, ellos mismo están sacando la casta, pero ahora no les alcanzó y perdieron contra las estrellas del Espar Ingeniería, Deportivo Pomada vs La Roma si los de Héctor ganan 5 a 2 a un equipo que todavía no conoce el triunfo, pero esperan ya despertar.

OTROS RESULTADOS:

JUNIÓR´S BAZAAR 4 – 5 PESCADERIA HIDALGO ATLETICO AUTOMAS 1 – 4 LA CUCARACHA

DEP. VAZQUEZ 4 – 4 (1) REC. BARRERA DAZA 2 – 4 GRILLERS FC

KLOSTERS 7 – 0 PROGRESO FC VODKA JR (1) 3 – THE SCORPIONS FC