“Contento por ser campeón con Querétaro, pero seguimos trabajando para llegar a primera”: “Pollito” Espinoza

Francisco Hernández, Zamora

De visita en la ciudad por el descanso de fin de año, el zamorano José Abraham “Pollito” Espinoza presenció el juego entre Real Zamora y América que se realizó el pasado fin de semana, el jugador de Querétaro no tuvo vacaciones y ya está de regreso para trabajar con su club con miras al inicio del Clausura 2017.

“Contento de haber vivido esa experiencia con mi equipo, Campeón de Filiales en Segunda División, feliz de vivir eso con mis compañeros, tuve una lesión que me tuvo fuera casi todo el torneo, desde la jornada 4, pero nos estamos recuperando poco a poco, continuamos con Querétaro, me he sentido bien y parece que las cosas se van dando de la mejor manera”.

“Pollito” Espinoza no tuvo descanso con su equipo, reportó ya todo el plantel de cara al siguiente torneo, él continua con el plantel de Liga Premier, pero sigue trabajando por un llamado a Primera División.

“Veo gente nueva con Real Zamora, dos compañeros de Querétaro se vinieron para acá, creo les espera un buen torneo, hace poco vimos coronarse a Jesús Dueñas con Tigres, el torneo pasado a “Manny” García, contento de ver zamoranos y sobretodo amigos triunfando en el fútbol mexicano, nosotros los jóvenes tratando de buscar eso, salir y triunfar”, añadió.

Para finalizar agradeció a toda la afición zamorana por su apoyo “saludarles, invitarlos a que apoyen a Real Zamora, se ve buen plantel y espero se les den cosas buenas”.