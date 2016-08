Contemplan ejecución de nueva celda para desperdicios en Relleno Sanitario

Lunes , 29 de agosto de 2016

-Está por agotarse la que actualmente está en funciones

-Descartan momentáneamente construcción de un nuevo espacio para captar desechos

Oscar De La Rosa, Zamora

Por medio de la construcción de una nueva celda para desperdicios en el Relleno Sanitario, es que buscarán alargar la vida útil del espacio, por lo que fue descartado, por el momento, la construcción de un nuevo espacio para captar la basura que se genera diariamente en el municipio, la cual asciende a 200 toneladas.

“La quinta celda está por agotarse, en lo que respecta al espacio; es una inversión que tendrá que ser considerada para el año entrante para cumplir con las disposiciones emitidas por la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROAM) en lo que respecta a la operatividad de este tipo de espacios”, informó Francisco Javier González Barajas, coordinador de aseo público.

Comentó que hay espacio en los alrededores del relleno sanitario para hacer la construcción de la nueva celda para captar desperdicios; no habría problemas para captar los lixiviados (jugos de basura) ya que son parte de las acciones que han trabajado para evitar que se generen problemas ambientales.

“Cada una de las descargas de desperdicios es compacta de manera debida para después ser cubierta con tierra y no dejar al aire libre la exposición de los desperdicios, lo cual causaría malos olores que afectan la salud de las personas en los alrededores”, aseguró.

Mencionó que a la par de la construcción de la celda, tendrán que hacer las canaletas para llevar los lixiviados (jugos de la basura) a la laguna que se encuentra en funciones y cuyo nivel no ha subido durante la temporada de lluvias, debido a que reciben el tratamiento respectivo.

“La nueva celda depende de los recursos que puedan ser erogados por el Ayuntamiento, pero sí es una necesidad. Contemplamos que la vida útil del depósito actual se agotará en los primeros meses del año entrante”, dijo.

Concluyó al decir que lo ideal sería que en el municipio pueda aplicarse un proyecto para la separación de desperdicios porque con esas medidas se reduciría hasta en 40 por ciento la cantidad de desechos que son captados en las celdas, por lo que buscarán trabajar en un proyecto de ese tipo.

-300 trabajadores tiene Aseo Público actualmente