  Contemplan 20 mdp en inversión para infraestructura escolar

-Serán destinados para construcción de aulas, sanitarios y espacios educativos

-Recursos llegarán a escuelas con mayores carencias

-Gobierno del Estado hará diagnóstico para que impacto sea mayor en obra pública



Redacción, Zamora

Un total de 20 millones de pesos en inversión para infraestructura escolar contemplan aplicar durante este año para mejorar las condiciones de la educación que reciben niños del nivel básico en esta localidad. Los recursos serán destinados para la construcción de aulas, sanitarios y demás espacios educativos que son necesarios en las instituciones.

“Es momento de acabar con las escuelas de palitos porque no es posible que los niños reciban educación en esas condiciones. Puede afectarse su proceso de enseñanza – aprendizaje si acuden a estudiar de esa manera y la intención es que puedan estar preparados para tener un buen ejercicio académico”, puntualizó María Guadalupe Díaz Chagolla, Directora del Instituto de Infraestructura Física Educativa.

Indicó que los recursos serán destinados a escuelas con mayores carencias, por lo que el Gobierno del Estado hará un diagnóstico que permita acrecentar el impacto en la obra pública que será realizada, ya que hay planteles en donde no hay aulas o simplemente las que tienen presentan un estado físico deplorable.

Comentó que un ejemplo de la inversión es lo acontecido con la escuela Lázaro Cárdenas de la colonia Jacinto López, o La Lima, que fue reconstruida en su totalidad, debido a que la institución presentaba bastantes carencias y concentraba una cantidad importante de alumnos de escasos recursos.

“Vamos a identificar cada uno de los espacios que se encuentren en estas condiciones para que podamos acercar los recursos suficientes y atender las necesidades prioritarias porque otro objetivo es que llegue el mayor número de acciones a diversas escuelas”, subrayó.

Finalmente agregó que para evitar un rechazo a la inversión en materia educativa buscarán llevar a cabo un diálogo con los docentes y directivos, de manera que acepten el ofrecimiento económico ofrecido por el Gobierno del Estado y que las obras no se queden sin ser realizadas.



Numeraria

3.6 mdp ya fueron destinados a la escuela Lázaro Cárdenas

300 escuelas públicas hay en Zamora