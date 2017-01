Contaminación del agua entorpece exportación de fresa

-Freseros se pronuncian por la sanidad y dragado del río Duero



Elena Rojas, Zamora

“La ley de inocuidad estadounidense está más agresiva que nunca. Nos pone como principal traba para la exportación la contaminación de nuestras aguas”, lamentó Octaviano Magaña Ortiz, presidente del Consejo Nacional del Sistema Producto Fresa.

Por ello dijo urge la sanidad y dragado del río Duero, por lo que han pugnado desde hace más de 30 años y que hasta la fecha no han tenido respuesta, “el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, se comprometió a cumplir con su promesa de campaña y apostar por las plantas de tratamiento por el 100 por ciento de los municipios que conforman la cuenca”.

Lamentó que por la contaminación aguda que enfrente este afluente, incluso hasta las tierras de cultivo están perdiendo fertilidad, los que pone a los agricultores en un riesgo mayor para la exportación.

“El saneamiento y dragado del rio Duero es cuestión de tiempo, porque no tiene un costo de 100 o 200 millones de pesos. Según el cálculo que tienen los gobiernos tanto el federal como el estatal anda cerca de los 2 mil millones de pesos, por la cantidad de tratadoras de agua que se tienen que hacer a lo largo del rio y luego los costos administrativos, pero todo eso también tiene que salir de iniciativa de los propios agricultores. Estamos conscientes que tenemos que pagar el costo del agua para recuperar ese dinero”.

Agregó que esta nueva ley de inocuidad aprobada por el gobierno norteamericano también les exige la certificación no solamente de la agroindustria que exporta productos a Estados Unidos, sino que también los productores deben estar certificados en prácticas inocuas, “esta ley es muy rigurosa y espero que cumplamos porque es el mayor mercado y principal consumidor de berries que tenemos”.

Añadió, “muchas congeladoras de la región, desde hace muchos años comenzaron a preparase para este proceso y ya cuentan con su certificación, la cual la emite una empresa norteamericana soportada y autorizada por el gobierno de Estados Unidos”.

Mencionó que también la mayoría de los productores de la región ya están certificados, sobre todo aquel que exporta al vecino país, “de igual forma esta ley nos obliga a tecnificarnos para tener cultivos de mayor rendimiento y calidad”, finalizó.



Numeraria

2 mil millones de pesos estiman para el saneamiento y dragado del rio Duero