Contactarán a embajada y consulados de EU para garantizar derechos de zamoranos

-Piden a familias no entrar en pánico ante amenazas de política anti migrante

-Trabajos generados en Feria Internacional del Empleo no están en riesgo de perderse



Oscar De La Rosa, Zamora

Será establecido un contacto con la embajada y consulados de los Estados Unidos para garantizar el derecho de zamoranos a recibir un trato digno, en el caso de que las medidas de la política del gobierno encabezado por Donald Trump pretendan afectar la estancia de las personas que permanecen en el vecino país del norte con el propósito de mantener a sus familias.

“Tenemos contacto estrecho con los clubes de migrantes que operan en el vecino país del norte para que puedan auxiliar a nuestros paisanos que por alguna razón se fueron en búsqueda del sueño americano. Queremos que nuestros connacionales, en caso de ser deportados, regresen en condiciones dignas y que no sean objeto de algún abuso por parte de las autoridades norteamericanas”, puntualizó Marco Antonio Arizaga Sánchez, regidor de atención al migrante.

Pidió a las familias zamoranas no entrar en pánico ante las amenazas de la política anti – migrante, debido a que primero hay que esperar a tener certeza con relación al tema y no caer en especulaciones como se ha generado en últimas fechas por comentarios, fuera de contexto, del presidente norteamericano.

Aseguró que el contacto de la regiduría con las embajadas y consulados permitirá solicitar información con respecto al estado en que se encuentren algunos paisanos zamoranos en caso de ser retenidos por alguna autoridad estatal o federal, en el caso de alguna retención, por algún operativo aplicado.

“Los trabajos que generamos a través de la Feria Internacional del Empleo, con Estados Unidos y Canadá, no están en riesgo de perderse. Dialogamos con los propietarios de los establecimientos para que no le quiten la oportunidad de emplearse a quienes fueron electos en la selección de personal, ya que de allí dependen miles de familias”, dijo.

Concluyó que incluso buscarán realizar una nueva feria del empleo para este año bajo ese concepto, ya que se mantiene el contacto con empresas norteamericanas que están en disposición de continuar con la contratación de personas del municipio y la región para diferentes procesos de producción.



Numeraria

1 500 personas de la región fueron contratados para trabajar en EU