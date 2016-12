Constituyen alianza municipal para acceder a programas de SEDECO

-Con intención de fortalecer economía de empresarios de la región

-Por desconocimiento y burocracia no acceden a programas de financiamiento: Martín Trujillo

-Considera que Buró de Crédito sigue como obstáculo principal para acceder a recursos

Oscar De La Rosa, Zamora

Fue conformada una alianza entre diferentes Ayuntamientos de la región para acceder a los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) con la intención de fortalecer la economía de los empresarios de la región.

La unión de esfuerzos permitirá que las peticiones tengan mayor eco ante la dependencia estatal para que no se quede ninguna vertiente sin ejecutar, debido a que los empresarios no acceden a la totalidad de los programas por desconocimiento y trámites burocráticos, informó Martín Trujillo Díaz, regidor de fomento económico.

Aseguró que el Buró de Crédito también se suma a la cantidad de obstáculos que tienen los empresarios para acceder a los créditos, ya que múltiples solicitudes, sin tener un conteo preciso, se quedan fuera de los apoyos, debido a esas limitantes legales y financieras.

“Con la asociación vamos a trabajar para que los empresarios puedan acceder a los programas mediante aspectos de asesoría y una capacitación continua para que mejore su situación ante las instituciones crediticias y que puedan continuar con sus proyectos de ampliación o recapitalización”, garantizó.

Mencionó que existe la voluntad de las autoridades estatales para hacer la simplificación de trámites en cada una de las vertientes, pero también consideró importante que cada uno de los microempresarios o empresarios, se mantenga fuera de esos estándares, ya que así se facilita la construcción de vías para potenciar el desarrollo económico.

“Se trata de un trabajo conjunto que podamos realizar con los empresarios. Para el caso de Zamora continuaremos con la búsqueda de inversiones de otras Entidades para que se pueda consolidar un polo de desarrollo económico importante, debido a que es una puerta para la comercialización en la zona del bajío”, concluyó.

Numeraria

-30 municipios de la región se sumaron a alianza ante SEDECO