Confirman 450 elementos para operativo del 15 y 16 de septiembre

Miércoles , 14 de septiembre de 2016

-Serán los encargados de brindar seguridad a la población del municipio

-Montarán círculos de seguridad con otras dependencias, la intención es tener éxito con medidas

-Calles del centro serán cerradas próximo 15 de septiembre en punto de las 15:00 horas

Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 490 elementos de Policía y Tránsito serán los encargados de brinda seguridad durante el operativo que será montado para los días 15 y 16 de septiembre en esta localidad. La intención es brindar seguridad a las personas que acudan a los eventos del Grito y Desfile de la Independencia, en donde se estima la concentración de al menos 20 mil personas, durante la jornada de actividades.

Habrá una coordinación estrecha entre la Dirección de Policía y Tránsito, SEDENA, Policía Michoacán, C5 y la Fiscalía Regional. Serán montados 3 círculos de seguridad para garantizar que la seguridad interna y externa sea aplicada con éxito y responda a las expectativas de seguridad trazadas por los habitantes del municipio.

“Tenemos las vallas y el personal desplegado para que al término del desfile de la independencia no tengamos reporte de niños extraviados. Habrá elementos a pie que estarán distribuidos en la zona centro y algunos otros serán establecidos en otros cruces para hacer el decomiso de armas que representen un riesgo para la integridad física de los asistentes”, explicó, Romualdo Albiter Rebollar, Director de Policía y Transito.

Las calles del centro de la ciudad serán cerradas a partir de las 15:00 horas del 15 de septiembre. Las que permanecerán bloqueadas por los elementos de seguridad son Morelos, Amado Nervo, Ocampo, Hidalgo y Corregidora. Es importante que las personas tomen las previsiones debidas.

Aseguró que también habrá auxilio para las diferentes comunidades establecidas en el municipio, ya que llevan a cabo sus festejos de forma descentralizada. La intención es que en ningún punto haya una alteración del orden público.

Las recomendaciones para las personas son que no se excedan en el consumo de alcohol, que hagan el resguardo de sus unidades vehiculares para evitar robos y que eviten incidir en cualquier situación de riña para que el resultado final sea saldo blanco durante los festejos

Informó finalmente que el alcoholímetro no será aplicado durante las Fiestas Patrias, por lo que habrá tránsito libre los días 15 y 16 de septiembre; sin embargo, serán mantenidos los patrullajes respectivos para atender cualquier contingencia que se registre en la zona urbana.

-2 días montarán operativo de seguridad por fiestas patrias