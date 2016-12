Conductor de camioneta embiste a padre e hijo y es requerido cuando se daba a la fuga

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Zamora, Mich.- 12 de diciembre de 2016.- La tarde de este lunes, el conductor de una camioneta embistió a un hombre y su menor hijo cuando circulaban a bordo de una motocicleta. Los heridos fueron valorados en el lugar y el presunto responsable asegurado a unas cuadras de donde ocurrió el percance.

Se supo en la cobertura periodística que el incidente vial se registró cerca de las 13:20 horas, en la esquina de la Avenida Juárez y Labastida, donde quedaron golpeados José Alfredo C. C., de 39 años de edad y su hijo José Roberto C. O., de 14 años de edad, vecinos de la colonia Valencia Segunda Sección.

Unos paramédicos revisaron a los afectados, sin que fuera necesario su traslado a un nosocomio. Ellos viajaban en una motocicleta Yamaha, de color negro con gris, indicando a las autoridades que fueron impactados por una camioneta, por lo que se implementó un operativo en su búsqueda.

Fue así que en las calles de Pirineos y Requena, en la colonia Valencia Segunda Sección fue localizada la presunta unidad implicada, una camioneta GMC, Sonoma, color azul con placas GG-11-525 de Guanajuato, siendo requerido su conductor.