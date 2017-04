Condonarán multas a quienes tramiten licencia de manejo vencidas

-Se estima que a un 30 por ciento de los jaconenses ya se les venció

Elena Rojas, Jacona

Durante todo Abril se condonaran las multas a los contribuyentes que tengan sus licencias de manejo vencidas, “esto se debe a que el gobierno del estado quiere contribuir a apoyar la economía de los michoacanos y por lo menos este mes de Abril evitar las multas de tránsito por ese motivo”, informó Jorge Cabrera Ramírez, Receptor de Rentas de Jacona.

Comentó que a muchos contribuyentes se les ha vencido su licencia, “la multa es considerable, es de 480 pesos. Hay algunas personas que tienen 5, 10 a 15 años que no renuevan su licencia porque no cuentan con el dinero suficiente para pagar la multa en la renovación”.

“Por eso el gobierno estatal tuvo a bien disponer implementar en todo este mes la condonación de la multa para ponerse al corriente. Invitamos a los choferes a que acudan a renovar su licencia. Esta se debe renovar dependiendo del periodo que la hayan sacado, ya sea de 2, 4 y 9 años”, indicó.

Recordó que en Jacona son más de 20 mil contribuyentes, de los cuales un 30 por ciento ya se les venció su licencia de manejo, tanto automovilistas como motociclistas, “y otros más que ni cuenta se han dado, los cuales no han tenido la precaución de fijarse en la fecha de vencimiento. Por eso se les pasa, tienen 15 días para la renovación sin generar multas”.

Señaló que los requisitos para la renovación de licencia son: un examen médico, copia de credencial de elector y el comprobante de domicilio. El costo del trámite va acorde al tiempo que la quieran tener actualizada ya sea por 2, 4 o 9 años. Va de 500 a 3 mil pesos. Para los motociclistas es de 500 pesos por 2 años; para automovilistas 850 pesos por 2 años y así va subiendo”, finalizó.

Numeraria

480 pesos serán condonados este mes de Abril por vencimiento de licencia de manejo