Condenan incendios voluntarios en la zona urbana

-Tras efectuarse uno en margen de antiguo Canal del Calvario, casi en esquina con 5 de Mayo

-No hubo personas lesionadas, pudo controlarse fuego de manera oportuna

-Buscarán sancionar a quienes cometan ese tipo de acciones

Oscar De La Rosa, Zamora

De irresponsables fueron señaladas las personas que ocasionaron un incendio voluntario en la zona urbana. En esta ocasión se registró uno en el margen del antiguo Canal del Calvario, casi en esquina con 5 de Mayo, debido a que la causa principal fue un cigarro encendido que se dejó entre la maleza, de acuerdo a un dictamen preliminar realizado por la Coordinación Municipal de Protección Civil.

No hubo personas lesionadas, debido a que el fuego fue controlado de manera oportuna por los Bomberos Municipales, en conjunto con las corporaciones de auxilio locales, que trabajaron de manera coordinada para atender al incendio.

“Las personas que ocasionaron este siniestro merecen una sanción. No se puede quedar impune este tipo de actos porque finalmente se pone en riesgo la integridad física de la población, debido a la cercanía de la maleza con viviendas en donde hay tanques de gas que podrían ocasionar una explosión”, puntualizó Marco Antonio Elizalde Jiménez, titular de la dependencia.

Comentó que es posible que no sea el único incendio provocado en el municipio, debido a que hay personas que lo hacen de manera intencional para preparar sus tierras de cultivo, pero no toman en cuenta los riesgos que pueden resultar dichas acciones.

“Durante la temporada de calor hemos atendido un promedio de 90 incendios en el municipio. Los llamados oportunos de la población nos han permitido tener una capacidad de respuesta inmediata para evitar que los incendios se salgan de control y se genere una situación que perjudique a las personas”, dijo.

Mencionó que es importante que los productores agrícolas se asesoren de manera previa si van a hacer la quema de pastizales. La Coordinación Municipal de Protección Civil está en la mejor disposición para proporcionar la instrucción debida.

Finalmente agregó que estarán al pendiente de vigilar diferentes puntos del municipio para que se establezca un sistema de prevención de incendios y que se puedan atender los diferentes puntos que representan un foco rojo para realizar dichas acciones.

Numeraria

-25 incendios en promedio atienden por semana