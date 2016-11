Concluirán renovación de comités de colonia

-La intención es iniciar año entrante con organismos actualizados

-Resaltan participación ciudadana en proceso

-Podrán quitar del cargo a quienes no respondan a las expectativas



Oscar De La Rosa, Zamora

Concluirán el proceso de renovación de comités de colonia. La intención es iniciar el año entrante con organismos actualizados para la gestión de acciones de obra pública, aplicación de programas sociales y que puedan trabajar en otros rubros de manera conjunta con el gobierno municipal para mejorar sus condiciones de vida.

“El proceso de renovación en 100 colonias está prácticamente finalizado a partir de las acciones que realizamos para convocar a los ciudadanos a votar por las planillas propuestas para que los representen ante las instancias respectivas y puedan fortalecer el desarrollo de su conjunto habitacional”, informó José Guadalupe Ramírez Esparza, director de atención y organización ciudadana.

Aseguró que los habitantes de las colonias estarán en posición de exigir resultados a quienes fungirán como autoridades auxiliares, tras resaltar que hubo una participación destacada en cada proceso de elección donde calculan que votó en promedio el 60 por ciento de los colonos en los procedimientos de elección.

“Si una de las autoridades auxiliares falla en el proceso de renovación, estarán en disposición de solicitar la remoción del cargo de quienes los representan ante las autoridades municipales, por ello insistimos en la participación ciudadana a lo largo de todo el proceso”, mencionó.

Indicó que las remociones están respaldadas en el reglamento de Participación Ciudadana en donde establece que pueden convocar a un plebiscito si alguna autoridad no corresponde a las expectativas de trabajo.

“Esperemos que ese no sea el caso en lo que respecta a las autoridades que acaban de resultar electas ya que confiamos en que existirá un compromiso importante a partir de la confianza otorgada por los ciudadanos en el proceso de elección”, subrayó.

Finalmente agregó que la vigencia de los comités de colonia, jefes de tenencia y encargados del orden, será durante lo que resta de esta administración municipal, por lo que trabajarán a pasos acelerados para que se generen resultados en casi 2 años que restan en este periodo de gobierno.



