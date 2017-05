Con participación decidida de ciudadanía y autoridades, Puruándiro será otro: Silvano Aureoles

· Instala Gobernador y toma protesta a Consejo Ciudadano para el Desarrollo Integral de este municipio; “vamos a sentar las bases para que Puruándiro se desarrolle y crezca”, afirma.



· Entrega obra carretera e hidráulica por el orden de los 36 millones de pesos.



Puruándiro, Michoacán, a 25 de mayo de 2017.- Con la participación decidida de la ciudadanía, así como de las autoridades, el municipio de Puruándiro será otro, de eso no tengan ninguna duda; afirmó el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, durante la instalación y toma de protesta del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Integral de este municipio del Bajío michoacano.



En gira de trabajo, Silvano Aureoles inauguró obras por el orden de los 36 millones de pesos y pidió a autoridades locales trabajar de manera coordinada, “porque la gente quiere que le demos resultados”.



El mandatario estatal destacó que este modelo de participación ciudadana ha generado resultados positivos en las comunidades y municipios donde ya opera, por lo que pidió aprovechar el trabajo que se realizará en Puruándiro.



“Con prudencia, con humildad y con mucho cuidado se trabajará para que nadie se sienta invadido en sus espacios, ya que no es una sustitución o de atribuciones, ni es una invasión de ámbitos, es un mecanismo de coordinación”.



En esta tarea, Aureoles Conejo designó a la coordinadora de Atención Ciudadana, Elena Vega Uribe como enlace del Gobierno del Estado con esta municipalidad para atender las propuestas e iniciativas que surjan en el Consejo.



Ante los integrantes de este órgano ciudadano, el mandatario estatal recordó los ejes prioritarios para generar condiciones de estabilidad: Desarrollo Social, Infraestructura Física, Inversión Productiva y Seguridad Pública. Las acciones y obras, así como los plazos que se establezcan, precisó, deben cumplirse.



Agregó que acudirá de manera periódica a este municipio, para revisar de manera personal los avances que se registren; “vamos a sentar las bases para que Puruándiro se desarrolle y crezca”.



Inaugura obra hidráulica



Posteriormente, el Gobernador Constitucional inauguró la línea de conducción del pozo El Salitre al depósito del Santuario, obra que tuvo una inversión estatal y municipal de un millón 950 mil pesos y que beneficiará a mil 500 habitantes de las colonias El Saucito, Isaac Arriaga y La Hierbabuena.



Recordó que esta obra era urgente para la población, pues no contaban con el suministro de agua potable. Ante ello, se comprometió a resolver de fondo la necesidad de agua potable tanto para la cabecera municipal como para las comunidades de Puruándiro.



Entrega formalmente reconstrucción de tramo carretero Puruándiro – Villa Morelos



Porque las vías de comunicación son uno de los principales componentes para el desarrollo, el mandatario michoacano entregó de manera oficial la reconstrucción del tramo carretero Villa Morelos – Puruándiro, del kilómetro 47+800 al 56+000.



La obra carretera, que Aureoles Conejo se comprometió a terminar en un periodo de dos semanas, compromiso que cumplió el pasado 15 de mayo, era una acción prioritaria para su administración, pues por años los habitantes no tuvieron respuesta ante la demanda de que esta vía fuera rehabilitada.



Es importante destacar que la rehabilitación carretera se realizó en una longitud de 8.2 kilómetros lineales, que constituyen la primera etapa, y tuvo una inversión superior a los 34 millones de pesos.



De igual manera, adelantó que trabajará incansablemente para concluir la totalidad de este tramo carretero antes de que concluya el 2017.



En su oportunidad, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, José Juan Domínguez López, explicó que esta acción forma parte del Programa de Reconstrucción de la Red Carretera en el Estado, el cual registra avances importantes en la recuperación de los tramos que mayor daño presentan.



La coordinadora de Atención Ciudadana, Elena Vega, destacó que este es el primer paso para la reconstrucción del tejido social de Puruándiro. “Con la instalación del Consejo, comenzamos una tarea que no es menor y que exigirá lo mejor de nosotros y todo nuestro esfuerzo y compromiso”.



El presidente municipal de Puruándiro, Víctor Manuel Vázquez Tapia, señaló que en el trabajo conjunto, “buscaremos caminar hacia un desarrollo verdadero, pues en un mediano o largo plazo se verán reflejados los resultados”.



Mientras que el representante del Consejo, Jorge Romero Moreno, argumentó que con este organismo se tiene una gran oportunidad para hacer frente a las necesidades del municipio, “así que tenemos que aprovechar esta iniciativa”.



Finalmente, el Gobernador Silvano Aureoles asistió a la 23 edición del Desfile de las Mojigangas, que se realiza en honor de las celebraciones del Señor de la Salud de Puruándiro. Ahí, envió un mensaje a los asistentes, a quienes pidió divertirse y cuidar este tipo de tradiciones para que no se pierdan y contribuyan a la reconstrucción del tejido social.



Acompañaron al Gobernador en esta gira, el delegado de la Sagarpa en Michoacán y enlace del Gobierno Federal en la región, Jaime Rodríguez López; el titular de la Sedrua, Francisco Huergo Maurin; el secretario de Educación, Alberto Frutis Solís; la titular de la Seimujer, Fabiola Alanís Sámano; el titular de la Sedetum, Sergio Adem Argueta; el secretario del Migrante, José Luis Gutiérrez; el arzobispo de Morelia, monseñor Carlos Garfias Merlos; el coordinador de fiscalías regionales de la PGJE, Marco Aurelio Nava Cervantes, así como diversas autoridades.