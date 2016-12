Con o sin ayuda de autoridades, Expo Regional continuará vigente

-Puntualizaron tras cierre exitoso del evento, asistieron 40 mil personas

-Expositores pudieron vender más del 70 por ciento de sus productos

-Buscarán ampliar expectativas en organización para próximas ediciones



Oscar De La Rosa, Zamora

“Con o sin la ayuda de autoridades de gobierno, la Expo Regional continuará vigente; no será un evento que termine sepultado, porque con esfuerzo y la aceptación de las personas de la región que han dado su aprobación para garantizar el éxito, es que se mantendrá como una actividad tradicional. No se pueden echar a la basura casi 10 años de esfuerzo de empresarios”, puntualizó Jorge Armando Su Su, presidente de la asociación de bares y restaurantes, en el marco del cierre de la actividad turística efectuada en la explanada del Centro Regional de las Artes de Michoacán (CRAM).

Dentro de los resultados de la Expo Regional figuran la venta de más del 70 por ciento de los productos de los 100 artesanos que participaron en el evento y la asistencia de 40 mil personas que acudieron al evento durante los 4 días de duración. Las estadísticas de visitantes fueron sacadas con base en unos cupones que repartieron de manera gratuita entre las personas que participaron en la tómbola para la rifa de un viaje.

“Este año fue más austero en lo que respecta a la inversión económica para la logística del evento; sin embargo, los expositores, actividades culturales y la variedad de descuentos por parte de algunos oferentes fueron pieza clave para garantizar el colorido y principalmente el éxito en este tipo de eventos”, dijo Jorge Armando Su Su.

Indicó que buscarán ampliar las expectativas en organización para próximas ediciones del evento que finalmente representa una derrama económica para la región, pero también la oportunidad de convencer a personas que no son de Zamora para que visiten esta localidad que cuenta con los atractivos suficientes para cumplir con las expectativas de los turistas.

“Es un esfuerzo que hacemos una parte del sector empresarial y logramos consolidar un evento que finalmente es solicitado por la población desde mitad de año, ya que es identificado como una tradición en esta localidad, tras casi 10 años de iniciar este proyecto”, dijo.

Concluyó al decir que la Expo Regional ha logrado posicionarse no solo a nivel regional, sino también en el Estado, ya que han estado presentes personas que vienen desde Morelia y de otros puntos como Jalisco, Ciudad de México y distintos municipios de la región.



Numeraria

9 al 12 de diciembre fue realizado evento en el CRAM

100 expositores participaron en el evento

8 ocasiones han realizado Expo Regional

1 año fue suspendido evento por falta de instalaciones