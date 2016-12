Con feria darán gracias a migrantes por su aportación en remesas

-Evento incluye actividades artísticas, culturales y deportivas, junto con exposición gastronómica y artesanal

Elena Rojas, Jacona

Por su valiosa contribución económica, es menester dar las gracias a los migrantes y sus familias al poner en marcha la primera feria del migrante que se desarrollará del 13 al 18 de Diciembre.

La feria contempla eventos artísticos, culturales, deportivos que se desarrollarán en la plaza principal. No existe un solo jaconense que no tenga un familiar en el vecino país. El 100 por ciento de los 64 mil habitantes tiene de alguna manera un familiar radicando allá. De acuerdo a una encuesta realizada a principios del 2015, hecha por la Universidad de Valle de Atemajac (UNIVA) y el ayuntamiento.

En la encuesta se cuestionó a 1 mil 78 personas de diversas colonias del municipio, lo que arrojó: un 32 por ciento señaló tener hijos en EU; un 30 por ciento, hermanos; un 10 por ciento otros parientes; un 9 por ciento a su padre; un 8 por ciento tíos; un 7 por ciento primos y un 4 por ciento a su madre. La mayoría vive en los condados de Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Napa, Sacramento, entre otros.

Debido al gran flujo de migrantes que se tiene, la aportación de remesas hacia este municipio es importante, según lo informó Sergio Vega, director del migrante.

Detalló que de acuerdo a datos proporcionados por el banco de México, “de Enero a Marzo 2016 las familias jaconenses recibieron en remesas 5 millones 147 mil 235 millones de dólares; de abril a junio se recibieron 5 millones 686 mil 933 millones; de Julio a Septiembre 5 millones 644 mil 424. El dato de Octubre a Diciembre aún no se publica, pero se estima que son poco más de 5 millones. Por lo que se estima que anualmente el municipio recibe 420 millones de pesos, que los migrantes aportan a la economía de las familias”.

Así lo expresó durante una rueda de prensa encabezada por Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal; Alberto Mendoza, director de enlace ciudadano y Paula Rodríguez, auxiliar de atención al migrante.

La Feria contará con la participación del DIF municipal mediante su ballet folclórico, la orquesta de niños de Cherán, cantantes locales y aficionados; un grupo norteño, la banda G, por mencionar algunos. Eventos que se desarrollaran de 6 pm a 11 pm. Participan 50 artesanos de diversos estados de la República Mexicana; habrá expo gastronómica con la participación de las cocineras tradicionales así como un tianguis navideño.

Habrá eventos deportivos de futbol, basquetbol, volibol; así como un cuadrangular de futbol para quienes tienen más de 50 años o pesan más de 50 kilos.

Los migrantes que asistan podrán acercarse a un módulo informativo de atención que estará en la plaza principal, donde los dotaran de boletos gratuitos para asistir al torneo de pesca que se realizará el sábado 17 de diciembre de 8 am a 1 pm en el balneario Campestre, el único requisito para que se puedan inscribir es que lleven un juguete y demuestren que efectivamente son migrantes mediante su ID, licencia de conducir, pasaporte norteamericano o una matrícula consular”.

Finalmente el alcalde mostró su beneplácito con los migrantes, pues dijo gracias a ellos se detona la economía durante el mes de Diciembre con su llegada al municipio. Por lo que dijo estarán al pendiente para resguardar su seguridad y evitar que sean víctimas de abusos por parte de seguridad pública.

Numeraria

50 pesos costo del torneo de pesca. Migrantes entran con un juguete.

18, domingo Jaripeo baile en el Lienzo Charro el Herradero. Acceso con un juguete