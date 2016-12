Con 5 balazos encuentran a hombre lesionado en el Libramiento Norte de Zamora

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Zamora, Mich.- 13 de diciembre de 2016.- Con al menos cinco lesiones de proyectil de arma de fuego, fue localizado un hombre tirado a un costado del Libramiento Norte de esta ciudad de Zamora siendo canalizado a un nosocomio particular; casi de manera simultánea y muy cerca del sitio del hallazgo fue requerido el chofer de una camioneta desconociéndose hasta el momento si está implicado en el hecho violento.

Fueron varios automovilistas que circulaban sobre la citada vialidad, quienes reportaron a los números de emergencia que había un hombre herido a la altura de la colonia 2 Octubre, al lugar arribaron los elementos de la Policía Michoacán, quienes confirmaron este suceso y solicitaron la presencia una ambulancia de Rescate y Salvamento.

Enseguida los paramédicos, trataron de prestar los primeros auxilios al lesionado, pero a pesar de su estado se encontraba bastante agresivo, los agentes esposaron a la víctima para que los socorristas lograran estabilizarlo y trasladarlo a un hospital privado.

El afectado fue identificado como Juan Carlos H., P., de 30 años de edad, originario y vecino de la comunidad de La Soledad, en el municipio de Chavinda, ignorándose hasta el momento en que circunstancias fue agredido a tiros.

Mientras que de manera simultánea y a escasos 600 metros del primer incidente, se reportó en la entrada de las instalaciones del cuartel Militar del 17 Batallón de Infantería, fue requerido el chofer de una camioneta Ford pick up, color verde con placas de circulación 5M57832 del estado de California, Estados Unidos.

Al respecto el personal de la Unidad Zamora, refirió que no podía dar información alguna sobre la detención ni siquiera cuales eran los cargos que se imputaban al sospechoso.