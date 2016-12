Comprometen a motociclistas a usar casco de protección

-Aseguran hay avance importante en cultura de prevención de las personas

-90 por ciento de conductores usa artefacto actualmente para conducir

-Disminuyen hasta 60 por ciento accidentes con lesiones de gravedad en conductores



Oscar De La Rosa, Zamora

Fueron comprometidos los motociclistas para usar el casco de protección, a través de la aplicación de operativos y actuación de los elementos de Tránsito, de manera que actualmente puede verse un avance importante en la cultura de prevención de las personas en el momento de conducir una unidad de dos ruedas.

Estiman que 9 de cada 10 conductores usa el artefacto actualmente para conducir, incluidos sus acompañantes, de acuerdo a datos proporcionados por la Coordinación de Tránsito Municipal, como resultado de los informes proporcionados por elementos de la corporación que diariamente hacen conciencia entre la población.

“En los primeros meses de operatividad optamos por no aplicar multas para hacer labores de amonestación entre la población y exhortarlos a usar el casco de protección. La aplicación de sanciones fue gradual porque el objetivo que buscamos fue el de educar a los ciudadanos y no reprimirlos para cumplir con una ley o reglamento”, aseguró David Flores Sánchez, titular de la dependencia.

Actualmente aplican un promedio de 20 a 25 multas diarias por concepto de no usar el casco de protección; generalmente es porque los copilotos no traen el artefacto de seguridad y no porque el conductor no traiga consigo el objeto. Anteriormente eran un promedio de 50 a 60 infracciones diarias.

Comentó que a partir de que los ciudadanos adoptaron el modelo de prevención, disminuyeron hasta 60 por ciento los accidentes en donde los motociclistas terminaban con lesiones de gravedad, debido a que no usaban el casco de protección para resguardar su integridad física.

Aseguró que el reto para el próximo año es mantener las condiciones de prevención entre los conductores, pero que además también tomen conciencia sobre la importancia que es conducir con las medidas de seguridad necesarias para disminuir los riesgos de una lesión craneoencefálica, que es una afectación severa.

“Tendremos que hacer uso de las campañas que sean necesarias para que el mensaje llegue hasta los ciudadanos y de esa manera acrecentar los resultados que buscamos para los conductores de motocicletas, principalmente en jóvenes que son los que más incurren en infracciones por la falta de prevención”, finalizó.



Numeraria

20 a 25 sanciones diarias aplican a motociclistas