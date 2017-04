Comercio en pequeño afronta crisis severa

-CCERZA detecta cierre de por lo menos 80 negocios de manera mensual en zona centro

-Son prestadores de servicio, ventas de productos y panaderías

-Estiman que 95 por ciento de negocios afiliados son familiares por falta de recursos

Redacción, Zamora

El comercio en pequeño se encuentra sumido en una crisis severa, derivado de un estudio realizado por el Consejo Coordinador Empresarial Región Zamora (CCERZA) que detectó el cierre de por lo menos 80 negocios de manera mensual, basados en una inspección física que hacen en la zona centro y la cantidad de bajas en el número de afiliados al organismo.

Los negocios cerrados obedecen a ventas de productos, prestaciones de servicios y panaderías, en su mayoría. Son los sectores más azotados por la crisis económica que existe en el municipio, ya que no han sido suficientes las políticas públicas establecidas para reactivar la economía.

“Muchos podrán decir que si hay actividad económica en el centro, pero si analizamos la situación a fondo no existe una estabilidad porque constantemente hay una rotación en los establecimientos que no permite servicios duraderos para las personas”, puntualizó Jesús Fernández Arias, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Zamora (CCERZA).

Comentó que los números que tiene CCERZA son confiables porque constantemente llevan a cabo una actualización en conjunto con las demás cámaras de comercio que están afiliadas al organismo y la inspección personal para constatar las condiciones en que opera cada uno de los negocios locales.

Otro resultado que se deriva del estudio realizado por CCERZA es que el 95 por ciento de los negocios afiliados son meramente familiares por la falta de recursos que tienen los propietarios de los establecimientos que impiden el pago de renta del local, servicios y la nómina de los trabajadores.

“Es la única opción que tienen por el momento los negocios para salir de la crisis económica. De esa manera evitan perder su patrimonio y pueden llevar el sustento a sus hogares. Es una condición lamentable porque es síntoma de que el comercio y la economía de Zamora se encuentran estancados y en retroceso”, dijo.

Concluyó que deben replantearse las políticas y programas establecidos por los diferentes niveles de gobierno para que pueda mejorar la situación económica del municipio, ya que no se ha atendido la necesidad de inyectar recursos para que mejoren las condiciones del sector.

Numeraria

-9 de cada 10 pequeños negocios son familiares según CCZA

-10 a 15 mil pesos cuesta la renta de un local en el centro