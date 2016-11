Comenzaron a funcionar quirófanos en el Hospital Regional

-Pacientes ya no serán canalizados a otros hospitales de la región

-Realizan la primera cirugía de hernia inguinal en paciente de 60 años

Elena Rojas, Zamora

Luego de permanecer inactivos por más de un año, a causa de la remodelación integral, nuevamente desde ayer comenzaron a funcionar los 3 quirófanos de cirugía de trauma y general del Hospital Regional, una vez que Silvia Hernández Capi, secretaria de salud diera la autorización para que estos se pusieran en marcha.

Cabe mencionar que ayer iban a ser inaugurados los nuevos quirófanos por el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pero debido a complicaciones en la agenda del ejecutivo estatal no lo pudo hacer.

Víctor Manuel Fernández Anaya, director del Hospital Regional, dio a conocer que la primera cirugía se practicó ayer en un paciente varón de 60 años de edad, quien presentaba una hernia inguinal del lado derecho de la región del muslo. Al frente de este proceso quirúrgico que duró una hora estuvo el doctor Víctor Cisneros, jefe de cirugía.

Aunque no se trató de una cirugía de alto riesgo, todo procedimiento quirúrgico implica algún riesgo. No obstante la intervención fue todo un éxito, por lo que hoy miércoles darán de alta al paciente, informó.

Reveló el doctor que la última cirugía se había practicado el 9 de octubre del 2015, pero desde ayer nuevamente se reanudan actividades en los quirófanos, ahora con instalaciones nuevas y modernas así como equipo de vanguardia.

El director recordó que al asumir el cargo el pasado 18 de febrero de este año comenzó a gestionar recursos para que se agilizaran los procesos de rehabilitación de estos quirófanos.

“Afortunadamente estamos cobijados por las autoridades estatales, pues tanto la Secretaría de Salud como el gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo nos dieron todo su respaldo para que se pudieran cristalizar las acciones de remodelación”, resaltó.

Informó que para estas instalaciones se destinó una inversión de 23 millones de pesos, los cuales consistieron en cambio de piso, drenaje, instalación eléctrica, etc., es decir, una rehabilitación integral, aunado a que se instalaron 2 autoclaves para esterilización del material.

“Ahora contamos con los mejores quirófanos de la región, que darán servicio óptimo a los derechohabientes de los municipios de Zamora, Jacona, Chavinda, Tangancícuaro, Santiago Tangamandapio, entre otros de la región”, puntualizó.

Mencionó que en el lapso en que se estuvieron realizando las obras de remodelación, jamás se dejó de atender a ni un solo paciente, los cuales eran canalizados a los hospitales de La Piedad, Morelia, Uruapan, Sahuayo y Apatzingán para que les practicaran sus cirugías de hernias, apendicectomías y de cirugía general.

Al frente de estos quirófanos estará un equipo de 3 especialistas por cada uno de los tres turnos: 1 cirujano, un ginecólogo y un traumatólogo, por lo que se cuenta con el capital humano necesario para atender con calidez y calidad las demandas.

Aun no hay fecha programada para la inauguración oficial, pero en esta estará presente el gobernador y la secretaria de salud quienes encabezaran el acto.

Cabe señalar que en la puesta en marcha de la primera cirugía estuvieron presentes: Ulises Arias, subdirector; David Huirache, administrador; Víctor Villanueva, visitador de la CEDH; entre otros.



Numeraria

23 mdp inversión