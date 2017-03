Comenzarán operativos para retener unidades vehiculares sin placas actualizadas

-Elementos de Tránsito tienen la consigna de hacerlo con vehículos que no porten láminas

-Exhortan a contribuyentes a actualizar material para evitar problemas

-Pueden hacer uso del trámite de prescripción para regularizarse

Oscar De La Rosa, Zamora

Arrancaron los operativos para retener las unidades vehiculares que no cuenten con las láminas actualizadas. Los elementos de Tránsito tienen la consigna de efectuar la acción con los vehículos que no porten las láminas como sucedió en el transcurso de esta semana en puntos como el crucero de Chaparaco, donde fueron requeridos varios propietarios de unidades.

Los contribuyentes fueron exhortados a actualizar el material para evitar problemas con las autoridades competentes, ya que los agentes tienen la instrucción de retener aquellas unidades que no tengan las láminas actualizadas, como parte de operativos que pretenden aplicar en la zona urbana y en la región.

Los elementos de la corporación harán operativos constantes como parte de las medidas preventivas en materia de seguridad pública, que también permitirán que haya un mayor control sobre las unidades vehiculares que no están regularizadas.

“No es una situación que venga de la Administración de Rentas. Las autoridades de seguridad hacen su trabajo y nos auxilian para que podamos regularizar la situación de miles de unidades que están en esa situación; es importante que los propietarios colaboren con nosotros en el tema”, puntualizó Israel Peña Cárdenas, administrador de rentas.

Comentó que los propietarios de los vehículos pueden hacer uso del trámite de prescripción con el propósito de que no se infle en demasía su adeudo. La opción es válida para aquellos que adeuden más de 5 años, con el propósito de que sus unidades vehiculares puedan circular sin problema alguno.

“La cantidad del trámite de prescripción de la unidad, dependerá del modelo y adeudo del vehículo, pero los costos incluso se pueden reducir hasta en un 50 por ciento para que los contribuyentes tengan facilidades de ponerse al corriente”, explicó.

Indicó que el trámite de prescripción se encuentra abierto y no tiene una fecha de vigencia, pero sí es importante que los contribuyentes se acerquen a solicitarlo para evitar ser sancionados por las autoridades de Tránsito competentes.

Numeraria

-70 mil vehículos circulan en la región de Zamora