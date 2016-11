CNTE tomará hoy carreteras federales

-Exigen al gobierno del estado les garantice estabilidad laboral

-Ayer tomaron presidencias municipales y oficinas de rentas

Elena Rojas, Jacona

Hoy viernes docentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomarán carreteras federales de mayor circulación en diversos puntos de la entidad así como algunas casetas de peaje. En esta región obstruirán la carretera de La Rinconada, esto como medida de presión para exigir al gobierno del estado que les garantice estabilidad laboral, señaló Nelly Fuentes Pliego coordinadora de la CNTE en Jacona.

Y es que la jornada de lucha no tiene para cuando terminar, según expresó la entrevistada, pues a nivel estatal ayer tomaron presidencias municipales y las oficinas de rentas, debido al incumplimiento del gobierno del estado, según ellos, para solucionar la problemática que enfrenta el magisterio derivado de la reforma educativa.

Dijo que alrededor de 1 mil 600 docentes en esta región, que abarca 8 municipios que se encuentran en la doceava etapa, es decir, que obtuvieron ascensos después de 27 años de servicio para cubrir funciones de directivos y supervisores, sin embargo, el gobierno del estado no les dio el ascenso como lo había acordado en mesas anteriores de negociación, aunado a que les quitó su plaza de profesores, dejándolos sin el pago respectivo.

Añadió, “además en esta región también hay mil compañeros egresados de normales oficiales que llegaron a las aulas a cumplir con su función y que hasta hoy no se les puede garantizar una estabilidad laboral, porque el gobierno estatal dice que es a través de la evaluación de la forma en que podrán garantizarles su estabilidad. Nosotros pugnamos porque no sea de esa manera, ya que los compañeros están desde hace varios meses en las aulas y desde agosto no han recibido salario”.

En la toma de la presidencia de Jacona y de la oficina de rentas participaron 400 docentes del municipio. En la región fueron 3 mil maestros quienes se plantaron en las presidencias de Chilchota, Tangancicuaro, Santiago Tangamandapio, Ixtlán, Ecuandureo, Zamora, por mencionar algunos.

Agregó que de igual forma el gobierno estatal no ha sacado la convocatoria para que se jubilen los docentes, que ya cumplieron con 30 años de servicio, “otros años el gobierno ha ofertado un bono simbólico para jubilados, pero en esta ocasión no ha sacado la convocatoria”.

Reveló que las autoridades educativas ya anunciaron que en marzo nuevamente vienen con las notificaciones a los maestros para que sean evaluados, “esto nos pone vulnerables porque detrás de la evaluación esta la intención del gobierno federal de quitarnos la estabilidad laboral”.

Añadió que de no tener una respuesta favorable continuarán con la jornada de lucha, “se tendrán que tomar decisiones de mayor peso político, es decir, a nivel nacional activar otros estados para dar una jornada de lucha de mayor alcance”, finalizó.



Numeraria

8 am a 2 de la tarde horario de la toma de las presidencias y oficinas de rentas