CNTE prohíbe a maestra dar clase por haber hecho el examen de evaluación

Sábado , 3 de septiembre de 2016

-Integrantes del magisterio disidente utilizaron niños de primaria como escudo humano

-Maestra tuvo el “pecado” de hacer el examen de evaluación, pero la SEP la reinstaló aunque no pudo entrar a la institución

Elena Rojas, Jacona

“Ya no más paros. Pónganse a trabajar”; “Exigimos justicia”; “Apoyamos a la maestra Paloma”. Estas fueron las consignas escritas en carteles y las exigencias de viva voz de los padres de familia de la escuela primaria Vicente Guerrero, quienes se mostraron molestos porque nuevamente los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) impidieron el paso a la profesora Paloma Alejandra Pineda Malfavón del turno matutino cuyo “pecado” fue haber presentado la prueba de evaluación docente.

Y ahora no solo se conformaron con ser ellos la barrera para impedir el acceso a la maestra, sino que además utilizaron la fuerza pública para amedrentar a niños y padres de familia, toda vez que mandaron llamar a elementos de seguridad pública municipal para que se colocaran en la entrada de la puerta con el pretexto de que los “iban a golpear los padres de familia”

Pineda Malfavón recordó que el 13 de julio arribó una comitiva de la CNTE a destituirla del cargo por haber presentado la evaluación del desempeño docente, por lo que, entrevistada en aquella ocasión por El Independiente, manifestó que iba a solicitar el apoyo de las autoridades de la SEP para que la reinstalaran en su área laboral.

Ayer cumplió su palabra: se presentó acompañada de representantes de la SEP, junto con un licenciado y un notario público, quienes se toparon con esta barrera, “ellos levantaron un acta donde quedó asentado que el director de la escuela sólo está siguiendo instrucciones de la CNTE y no me deja entrar. Posteriormente llegaron representantes de la CNTE que no quisieron identificarse para que sus nombres quedaran sustentados en el acta. Ellos ratificaron que no podía ingresar”.

Señaló que los padres de familia que se encontraban al interior de la escuela salieron de la institución, a petición de los maestros, quienes tenían que esperar a que se dieran las 11 am, hora en que programaron una reunión de padres de familia, “a esa hora los maestros sacaron a los niños de primero por delante, utilizándolos como escudo, varias maestras llorando, quienes por su actitud a su vez causaron el llanto y la intimidación de los niños”.

En tanto prosiguió que afuera se encontraban los padres de familia exigiendo la reinstalación de la docente agraviada, “hubo jaloneos entre padres de familia y maestros. Finalmente tras esta trifulca cerraron la puerta y a posteriormente dejaron pasar a los padres de familia por el resto de los niños que se encontraban al interior”.

“Los integrantes de la CNTE utilizaron está estrategia para que hubiera un grupo de choque con los padres de familia; porque hubo padres de familia que preocupados por la integridad física de sus hijos estaban en contra de lo que estaba sucediendo acá afuera. Esto lo hicieron con toda intención de provocar a los padres de familia y sobre todo de poner a los niños como escudo”, recalcó.

Añadió, “ya posteriormente lograron entrar un grupo de padres de familia. Quisieron hablar con el director y maestros, pero estos se negaron a dialogar. De hecho, mandaron llamar a la policía para que salvaguardara la integridad de los maestros”.

Indicó que su trámite continuará ante la SEP “son ellos quienes deben responder ante esta situación. Desconozco que paso sigue en concreto. Yo me voy a alinear a lo que ellos digan. La situación con los padres de familia es muy tensa, pero la mayoría sí están a favor de defenderme y defender la educación de sus hijos el paro laboral sigue y los padres de familia ya no quieren más maestros fuera del aula”.

“Algunos padres de familia inconformes, que son minoría, me manifestaron que debía de dejar de insistir, por la integridad física de sus hijos, que finalmente la SEP me iba a seguir pagando, pero esa no es mi intención, sino más bien defender mi lugar de trabajo y dar clases”, concluyó.

Numeraria

13 de julio fue destituida del cargo de forma arbitraria