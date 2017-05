CNTE paralizó oficinas de rentas en el estado

-Según ellos es debido a que les adeudan 300 mdp

Elena Rojas, Zamora

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron ayer las oficinas de rentas de los diversos municipios de la entidad y otras dependencias, como una medida de presión. Y es que dieron a conocer que el gobierno estatal aun les adeuda alrededor de 300 millones de pesos a 32 mil maestros de clave estatal, además de los 33 mil maestros federalizados a quienes no se les ha regularizado su pago al 100 por ciento, pues aún les adeudan un retroactivo”, señaló Iván Ascensio Urbano, comisionado del comité ejecutivo seccional en asuntos estatales, región Zamora.

Indicó que el retraso en los pagos no solo corresponde a este ciclo escolar, sino que la deuda con algunos docentes la está arrastrando el gobierno del estado desde hace 3 años o incluso 5 años.

Esta situación se vive en las 22 regiones en las que ésta organizada la sección XVIII. Por lo que además de las 100 oficinas de receptorías rentas, también tomaron la secretaria de finanzas del estado.

Dieron a conocer que decidieron tomar las receptorías de rentas,” toda vez que son en estas donde entra la cuenta corriente del gobierno del estado, donde se generan los activos para que ellos se muevan y para que paguen los distintos adeudos que tienen”.

Indicó que recientemente el subsecretario de finanzas en Michoacán, Guillermo Rizo, admitió en una declaración que reconocía el adeudo de 300 millones de pesos, “sin embargo no estamos aptos para pagar dicho adeudo”. Por lo que los maestros acordaron implementar esta medida de presión para que ellos soliciten el recurso a la federación”.

Señaló que se ha agudizado el descontento por parte de los docentes, no solo por falta de pago, sino por las condiciones de desigualdad que se viven en la entidad, “algunos secretarios de estado se pueden trasladar sin ningún problema, además tienen personal que se mueve vía terrestre en vehículos y para eso si hay dinero, en cambio rubros como el educativo están siendo descuidados”.

Dijo que la difícil situación que enfrenta Michoacán en materia financiera, por las reformas estructurales que se han implementado, no sólo afecta a un solo sector, sino de manera general, pues no solo se ven afectados trabajadores estatales, sino a trabajadores de cadenas comerciales, “debemos unificarnos pues todo ha ido en incremento: la gasolina por las nubes, los productos de la canasta básica de igual manera”.

Numeraria

3 mil maestros en esta región de Zamora, 8 municipios, afectados