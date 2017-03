Club deportivo Barza campeón de la liga infantil-juvenil y femenil Zamora

Guillermo Ríos, Zamora

En un encuentro de mucha garra y pelea por la disputa del balón, donde al final las individualidades fueron factor, el equipo Chicas Barza dirigido por Luis Gontes derrotó dos goles por uno a las Linces en la final del Torneo de la Liga Infantil-Juvenil y Femenil de futbol Zamora, dentro de la categoría Femenil Menor.

Encuentro que tuvo como escenario el campo A de la Unidad Deportiva El Chamizal, pactado para jugarse a las 19 horas, bajo la designación del colegio de árbitros de la Liga Infantil conformada por el árbitro central Alfonso Zamora Maldonado, asistente 1: Iván Dueñas Manzo y asistente 2: Álvaro Espinoza.

Dadas las condiciones para realizar el juego, el central hizo sonar su ocarina para comenzar las acciones del juego, siendo las Chicas Barza en poner a rodar el esférico y comenzar a tejer jugadas para intentar llegar con peligro al arco rival, por su lado, las Linces comenzaron a ganar espacios y dar pelea en medio campo para intentar hacer también su juego.

Las primeras llegadas de peligro fueron del lado Barza, quien no paró de correr detrás de balón y en una jugada muy bien trabajada por el centro del campo Fernanda López quedó de frente a la guardameta Lince y con una intervención oportuna alejó el peligro de su portería.

Poco a poco las jugadas se fueron equilibrando, las Linces también tuvieron sus llegadas, Yessica Heredia lograba conectarse al partido junto con Karen Acosta y Perla Islas, pero la defensa férrea de Fernanda Montes evitaba las llegadas que ponían en riesgo su marco.

Fue entonces que al minuto 21, la defensa central, Fernanda López cobró una falta con tiro libre directo, cerca de los linderos del área y por la pradera izquierda, se perfiló y sacó un zurdazo soberbio, un verdadero bombazo que fue a incrustarse cerca del ángulo superior izquierdo de la guardameta Lince Estefanía Sandoval, quien no tuvo oportunidad de alcanzar y sacar el fogonazo, 1 gol por 0.

Posteriormente al gol, el entrenador de las Linces Alejandro García, sumó elementos al frente, consciente del potencial que hasta el momento estaban desaprovechando, intentaron tener el control en medio campo y de allí disponer de balones por los costados para lanzar a sus delanteras que lucían un tanto desesperadas.

Llegó el final del tiempo reglamentario y el silbante central decretaba el descanso de medio tiempo, ambos equipos recurrieron a sus respectivas bancas para rehidratarse y escuchar la plática motivacional de sus entrenadores.

De regreso al terreno del juego, el equipo Lince movió el esférico, mientras sus contrincantes todavía sin el ritmo comenzaron a trotar detrás del balón, las de Rojo comenzaron poco a poco a tomar el dominio del encuentro.

El empate llegó a los 5 minutos de haber comenzado la segunda mitad, después de la insistencia de las Linces el esfuerzo valió la pena, en un cobro, muy bien ejecutado, de tiro libre directo que se dirigía de forma amenazante, la defensa central Fernanda López en su intento por despejar, solamente peinó el esférico y este se fue al fondo de su propia portería.

Ya con el marcador empatado y con mayor margen para hacer movimientos el conjunto Lince ingresó a jugadoras frescas, que aportaron dinamismo y confianza para contrarrestar el ataque de las chicas Barza quien de nueva cuenta apedreaban el arco rival.

Al minuto 56, un despeje de meta débil, floja, suave que de forma equivocada fue entregado a Adriana castro, quien como venía pateó el balón y salió un gran disparo directo a portería, tomando a la portera Lince ligeramente adelantada, quien no pudo evitar nuevamente la caída de su marco.

Ya con el marcador a favor, las dirigidas por el profe. Luis Gontes, comenzaron a manejar el tiempo y el balón a su antojo, el encuentro cayó en un bache donde ambos equipos atendían a sus jugadoras que caían al césped, por dolor o agotamiento pero un juego muy cortado, aunado a esto las múltiples intervenciones del central que invitaban a los que insistentemente invadían la zona de bancas.

El silbatazo final llegó y con ello los festejos de las Chicas Barza, quien se unieron en júbilo para festejar el campeonato de la Liga Infantil, al terreno del juego ingresaron autoridades de liga comandados por Javier Moya, presidente quien después de un mensaje hizo entrega de los trofeos al primero y segundo lugar.