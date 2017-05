Ciudadanos resultaron afectados por toma de alcaldías

-Ahora fueron los profesores del Colegio de Bachilleres quienes las bloquearon

-Reclamaron falta de pago y destitución de director estatal de la institución



Oscar De La Rosa, Zamora

Miles de ciudadanos resultaron afectados por la toma de alcaldías en la región. Ahora fueron los profesores del Colegio de Bachilleres los que se encargaron de realizar las acciones, bajo el argumento de la falta del pago de quincenas y la destitución de Alejandro Bustos Aguilar, director general de la institución, por supuestas irregularidades en el manejo de recursos de los sindicalizados.

Los más afectados en esta ocasión fueron quienes acudieron a realizar el pago de refrendo vehicular, ya que apenas cuentan con 3 días para cubrir el impuesto sin multas, ni recargos. Desde las 7:30 horas de ayer fue que los docentes tomaron las oficinas de la Presidencia Municipal.

Las alcaldías que fueron cerradas en esta región fueron las de Zamora, Jacona, Tangancícuaro, Ixtlán y Tlazazalca. Otros docentes del Colegio de Bachilleres se manifestaron en diferentes puntos del Estado, con el propósito de hacer eco en su reclamo para tener una atención inmediata de Gobierno del Estado.

“Entendemos la molestia de la población, pero es la única manera de hacernos escuchar ante las autoridades estatales. Después de hacer la movilización, que fue simultánea en el Estado, las autoridades de la Secretaría de Gobierno accedieron a nuestra petición y se resolvió la situación a nuestro favor”, informó Javier Dueñas Magdaleno, secretario general del sindicato independiente del Colegio de Bachilleres del Plantel Zamora.

Comentó que con esta ocasión son tres las veces que han hecho paro de labores en este semestre de clases y obedece a que son las mismas ocasiones en que no han recibido el pago de su quincena

“Durante casi todo el mes estuvimos sin salario los profesores. Salimos de vacaciones y nos fuimos sin dinero, llegamos y no había recursos. Apenas comenzaron a ponerse al corriente con nosotros desde el pasado 26 de abril, pero no todos recibieron su dinero respectivo por supuesta falta de recursos en Gobierno del Estado”, subrayó.

Indicó que el problema fue detectado por el Gobierno del Estado desde que hicieron una revisión al programa de corresponsabilidad, donde por cada peso que pone la Federación, el Estado pone una cantidad similar, a cambio del envío de un reporte cada trimestre de la Dirección General del Colegio de Bachilleres, el cual no fue enviado por Javier Dueñas.

Mencionó que alrededor de mil 300 alumnos del Colegio de Bachilleres en este municipio han sido afectados por el paro de labores. Se estima que el día de hoy regresarán a clases con la promesa de que los días perdidos serán recuperados por parte de los maestros, aun cuando se haya agotado el periodo del ciclo escolar.

Cabe añadir que el bloqueo fue retirado por los docentes en punto de las 14:00 horas de ayer en las alcaldías de la región, tras darse una respuesta favorable a su pliego petitorio, que fue analizado por el Gobierno del Estado.

Numeraria

-3 paros de labores hicieron docentes de enero a la fecha

-1 300 alumnos afectados en municipio directamente por las suspensiones