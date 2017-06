Ciudadanos no creen en partidos políticos, por eso dejan de participar en elecciones

-Aseguran que esto es más notorio en comicios intermedios

Oscar De La Rosa, Zamora

“Los ciudadanos no participan en el proceso electoral porque ya no creen en los partidos políticos. Por ello es importante la creación de espacios que permitan fortalecer el ejercicio de la democracia para que la base de electores vuelva a ser parte importante de esas jornadas que definen el rumbo de nuestro país”, puntualizó Fabiola Esmeralda Morales Araujo, vocal de capacitación electoral y educación cívica del Instituto Nacional Electoral (INE), en el marco de la realización de una mesa de diálogo efectuada en el auditorio de UNIVER Plantel II.

Comentó que estiman una participación de apenas 40 por ciento de la base de votantes para las elecciones intermedias que se avecinan. Durante las elecciones que se realizan en periodos donde se elige presidente de la República acude el 50 por ciento a hacer el sufragio respectivo.

“A ´partir de este debate y sus líneas de acción saldrán los temas para la próxima mesa temática que será realizada entre los meses de julio y agosto. Hicimos una convocatoria general para que participen partidos políticos, servidores públicos, académicos y alumnos. La respuesta fue favorable”, dijo.

Subrayó que además en los procesos electorales la gente debe participar no solo con el voto, sino también en cuestiones como implementación de políticas públicas e informarse con la verdad, para exigir resultados a quienes participan en la representación de las instituciones políticas.

“La gente no vota ya por partidos, pero sí por los candidatos y tenemos resultados reflejados en elecciones donde se han electo senadores, diputados e incluso alcaldes de diferentes colores y no solo una línea por parte de un ciudadano. Lo importante es mantener el interés de los electores en las instituciones”, dijo.

Por su parte Carolina Hernández Ortiz, directora de UNIVER Plantel II, recalcó que es importante la participación de los jóvenes en los temas electorales porque son una base principal para el ejercicio democrático del país. Por ello, es que la institución siempre estará abierta a ser anfitriona de ese tipo de eventos.

“Debemos despertar el interés en los jóvenes por lo que sucede en relación al presente y futuro del país, traducido en la vida política. Una parte del rumbo del país, depende de las decisiones que tomen con relación a su participación en la práctica democrática”, finalizó.

Numeraria

-80 personas asistieron a la mesa de diálogo