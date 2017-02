Ciudadanos inconformes por diseño del asta bandera en plaza principal

-Consideran que muro le resta vista a zona centro

-Apenas comenzaron a hacer la obra, tras retiro de pista de hielo

Oscar De La Rosa, Zamora

La población mostró su inconformidad por el diseño de la nueva asta bandera que fue colocada en la plaza principal, tras considerar que le resta vista a la zona centro porque la base ubicada en un costado del mástil, resta la visibilidad a las personas que visitan ese punto de la ciudad, principalmente para quienes llegan al municipio en plan turístico.

“La base parece un paredón, lejos de complementar una correcta colocación del asta bandera. El gobierno municipal debió pensar con mayor acierto en el proyecto porque no se puede perjudicar la visión en el centro de la ciudad”, puntualizaron ciudadanos abordados por EL INDEPENDIENTE.

Consideraron que jamás debió haberse retirado el asta bandera que estaba colocada en la plaza principal porque además de ser un verdadero atractivo en la plaza principal, revestía las condiciones de imagen del corazón de la ciudad, al no entorpecer la visión.

Comentaron que es necesario que el Ayuntamiento haga un esfuerzo importante en la plaza principal para recuperar la imagen que tiene el costado sur porque consideraron que se ve afectado tras la instalación de la pista de hielo que estuvo colocada durante un mes.

Opinaron que también es importante que no se pierdan los valores cívicos y consideraron que la el acomodo del asta bandera reafirma el respeto hacia los símbolos nacionales, principalmente en la ejecución de actos cívicos en la plaza principal de la localidad.

Extraoficialmente fue dado a conocer que el asta bandera será inaugurada el próximo viernes durante el Día de la Bandera. Para el acto cívico han sido convocados diferentes planteles escolares que serán quienes engalanen el evento, tras llevar a cabo la quema de banderas durante la semana pasada.

En un recorrido realizado por EL INDEPENDIENTE pudo constatarse que trabajadores de obras públicas laboran a marchas forzadas para terminar, lo que ha sido punto de polémica entre la población; primero por el retiro del asta bandera y segundo por el diseño de la base actual que no fue del agrado de muchas personas.

Numeraria

2 meses estuvo la plaza principal sin asta bandera