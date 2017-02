Ciudadanos externan su molestia por cierre de oficinas estatales

-Usuarios de Registro Civil y Rentas los más perjudicados

-Piden mayor sensibilidad de empleados estatales porque gastan en transporte



Oscar De La Rosa, Zamora

Los ciudadanos externaron su molestia por el cierre inesperado de las oficinas estatales. No hubo un aviso oficial con relación a la suspensión de actividades; usuarios de Registro Civil y Administración de Rentas fueron los más perjudicados por las disposiciones tomadas por los servidores públicos, aunque otras fuentes consultadas dieron a conocer que no hubo labores debido a que los sindicalizados tuvieron descanso por el día del empleado estatal.

“Lo que molesta es que gastamos en transporte para venir a solicitar un servicio en dependencias que son necesarios para nosotros. Invertimos hasta 150 pesos en la movilidad, pero lo más importante es que dejamos de realizar actividades de trabajo”, puntualizaron ciudadanos molestos por el cierre de las oficinas estatales, que fueron abordados por EL INDEPENDIENTE.

Comentaron que no es la primera ocasión que ha pasado esa situación porque durante el año pasado fueron varias las ocasiones en que las oficinas fueron cerradas sin previo aviso por parte de los empleados estatales, sin tomar en consideración los gastos realizados por las personas.

“Consideramos que las autoridades estatales deberían prestar atención a este tipo de detalles porque finalmente los ciudadanos somos los principales afectados de la falta de atención de los servidores públicos. A nosotros nadie nos va a regresar lo que invertimos por movernos hasta el centro de la ciudad para recibir el auxilio”, dijeron.

Es importante mencionar que en el caso del Registro Civil, es la segunda ocasión en una semana que se quedan sin ofrecer el servicio a las personas. En la ocasión anterior se debió a una caída en el sistema utilizado para la impresión de las actas de nacimiento.

“Entendemos que tengan sus cuestiones sindicales, pero nosotros los menos culpables de los problemas que tengan al interior de la organización estatal. Lo que sí pedimos es un poco de respeto por nosotros y que si van a hacer ese tipo de acciones, nos avisen para tomar nuestras previsiones”, finalizaron.



Numeraria

2 ocasiones en una semana usuarios no han tenido servicios en Registro Civil