Ciudad Judicial aún sin fecha de inauguración

Lunes , 5 de septiembre de 2016

-Sólo lleva un 50 por ciento de avance la obra

Elena Rojas, Zamora

A poco más de seis meses de haber entrado en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en la región Zamora, no hay una fecha concreta para inaugurar la ciudad judicial. Y es que hasta el momento solamente se lleva un avance del 50 por ciento, informó Juan Antonio Magaña de la Mora, magistrado de la cuarta sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán.

Comentó, “Zamora tiene la infraestructura más grande de todo el estado de Michoacán., en una área muy importante de casi tres hectáreas. Hay cuatro salas proyectadas, de las cuales dos ya quedaron terminadas. Ahí mismo quedarán los Juzgados Civiles tradicionales, los Familiares tradicionales, los Menores tradicionales y todo el sistema de gestión. Esta obra implica una inversión estimada de 150 millones de pesos”.

Detalló, “el edificio tiene un 50 por ciento de avance estructural, desde los cimientos y toda la infraestructura. Estábamos en espera de que se materializara un otorgamiento de un presupuesto en un fideicomiso que se gestionó a través de la secretaria técnica federal de implementación para que sea dotado lo que ya estaba contemplado y darle seguimiento hasta la conclusión de estas instalaciones las cuales s3e pretenden que sean dignas para los usuarios “.

Dijo que aún no hay una fecha concreta para su inauguración, “consideramos que a finales de año pueda tenerse una evaluación si en cuatro o cinco meses más pudieran terminar. Estaba proyectado para que a finales de este año estuviera terminado totalmente”.

“Sin embargo, por esta suspensión en el otorgamiento de los recursos, que no se trató más que de una gestión que habría que hacer y materializar algunos documentos lo cual ya está solucionado, se vuelva a otorgar el suministro de recursos por parte de la Secretaría Técnica Federal”, citó.

Comentó que Ciudad Judicial será de gran impacto social, “van a tener el acceso para poder realizar de manera completa sus juicios, van a tener concentrados todos los servicios de administración de justicia.”.

“Antes los juzgados civiles estaban en un lado, los penales en otro. Con esta obra, van a tener la oportunidad de que las personas puedan coincidir en un mismo punto, que los abogados no tengan que andar de un lado a otro. A veces se les empataban las audiencias en dos lugares distintos. Además la infraestructura esta adecuada para que tengan acceso las personas con capacidades diferentes”, indicó.

Subrayó que por lo pronto los asuntos de oralidad se están llevando a cabo en dos salas habilitadas que se concentran en el juzgado menor; “están interconectadas con el Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán en Morelia, donde pueden ver el desarrollo real de las audiencia. Quedaron perfectamente habilitadas en las nuevas instalaciones. Hay dos más a punto de terminar con lo cual van a tener contemplado lo necesario para el desarrollo de las audiencias”.

Cabe señalar que Ciudad Judicial se encuentra en el Libramiento norte de esta ciudad, por Chaparaco, frente a las instalaciones militares.



Numeraria

7 de marzo del 2015 inició en Morelia el NSJP

3 de agosto Uruapan

12 de febrero Zamora

9 de mayo Lázaro Cárdenas y Apatzingán

41 municipios abarca región Zamora con

8 distritos judiciales