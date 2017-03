Cierran oportunidades para personas con capacidades especiales

-Son rechazadas por no estar al 100 por ciento de su condición física

-También son objeto de discriminación en labores, tras sufrir alguna afectación física

-Piden no dejarse amedrentar por patrones, no pueden despedirlos de sus empleos

Oscar De La Rosa, Zamora

Se cierran las oportunidades para personas con capacidades especiales derivado de que son rechazadas o no tienen el acceso para desempeñar una labor, debido a que no se encuentran al 100 por ciento de su condición física, por lo que terminan por ser destituidos de sus funciones o puestos de trabajo.

“La discriminación para las personas con capacidades diferentes es una realidad que duele entre la sociedad. Lamentablemente no hay un cultura total de respaldo hacia este grupo de la población y la muestra está en los casos que atendemos en la Procuraduría Auxiliar del Trabajo, ya que aunque son pocos, se registran como causales de despido injustificado en las empresas”, informó Lilia Vega Gómez, titular de la dependencia.

Comentó que el rechazo hacia esas personas se traduce a través de la remoción de puestos para enviarlos a otras áreas donde prácticamente en muchas ocasiones son obligados a renunciar por no cumplir con la carga laboral que se exige de la parte patronal.

“Hay casos en los que una persona que está al 100 por ciento de sus capacidades y por alguna razón sufre un accidente, queda prácticamente fuera de la empresa, al considerar que ya no es útil para llevar a cabo alguna actividad física. Las acciones están tipificadas como despidos injustificados que pueden ser denunciados”, mencionó.

“Es importante que no se dejen amedrentar por la parte patronal. No pueden ser despedidos en esas condiciones. Si la persona se encuentra apta para el puesto, después de la rehabilitación puede mantenerse para continuar con sus funciones”, explicó.

Aseguró que esos casos representan el 5 por ciento de la cantidad de quejas que se presentan en la dependencia estatal. De enero a la fecha se han registrado un promedio de 90 casos, de los que el despido injustificado ocupa el primer lugar de quejas.

Dio a conocer finalmente que es necesario que los trabajadores no firmen ningún papel o documento por presión de la parte patronal. En el momento en que sean objeto de ese tipo de situaciones, es importante que pongan la queja respectiva para que no se queden impunes las irregularidades cometidas por los propietarios de las empresas.

Numeraria

-90 quejas presentadas de enero a la fecha

-70 por ciento obedecen a despidos injustificados