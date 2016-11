Cierran con 250 mil pesos programa PROFIM para este ciclo

-Impulsaron la economía de más de 20 negocios para mantener 150 fuentes de empleo

-Cumplimiento de contribuyentes hace posible mantener vertiente para año entrante

-Comercio mantiene economía del municipio, no sólo la agricultura: Martín Trujillo

Oscar De La Rosa, Zamora

Con una inversión de 250 mil pesos, además de impulsar la economía de 24 negocios para mantener 150 fuentes de empleo, cerrarán el ciclo del programa PROFIM para este ciclo. El cumplimiento en el pago de los contribuyentes y la actividad de sus establecimientos hará posible mantener la vertiente para el año entrante.

Los recursos fueron destinados para el fortalecimiento de panaderías, papelerías, salones de belleza, tiendas de ropa y giros que prestan otros servicios que forman parte de los micronegocios en el municipio. Conforman alrededor del 60 por ciento del comercio establecido en el municipio.

Los empresarios tendrán un plazo de hasta 12 meses para cubrir el crédito con un interés anual de 18 por ciento; si hacen el pronto pago del financiamiento, se puede reducir la tasa hasta el 12 por ciento; quienes cubran puntualmente el préstamo de dinero tienen la posibilidad de solicitar otro y continuar con sus proyectos de recapitalización o expansión.

El propósito de los financiamientos es que puedan capitalizarse para llevar a cabo mejoras en el local para ofrecer otra imagen a los compradores y también para que puedan acrecentar el negocio con la finalidad de que tengan mayores ganancias y sean creadas más oportunidades laborales para los zamoranos.

“El comercio mantiene la economía del municipio, no sólo la agricultura. El flujo de recursos en la zona centro es sólido debido a la labor diaria que se genera en cada uno de los establecimientos, ya que son miles de personas las que acuden a las tiendas para satisfacer sus necesidades personales, más durante la parte de cierre de año”, puntualizó Martín Trujillo Díaz, regidor de fomento económico.

Indicó que la situación de estabilidad en el comercio local ha propiciado que inversionistas de índole nacional e internacional tengan sus ojos puestos en la localidad para el establecimiento de nuevos proyectos, ya que Zamora no deja de ser un punto estratégico para la comercialización de diferentes productos.

Finalmente agregó que es importante el interés de los microempresarios para que se puedan mantener los programas de financiamientos, por lo que los exhortó a preparar sus solicitudes y planes de negocios para el año entrante.

Numeraria

-3 emisiones de recursos hicieron durante el año

-80 mil pesos fueron otorgados en cada convocatoria