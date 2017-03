Centro de salud Niños Héroes ofrece unidad móvil de mastografía 

-Servicio gratuito para sector femenino



Elena Rojas, Zamora

El Centro de salud Niños Héroes, a través de su director Jorge Roberto Vázquez Palacios, gestionó ante la Secretaría de Salud una unidad móvil de mastografía, misma que está instalada en la plaza de esta ciudad desde el 9 de marzo y continuará hasta el 17 del mismo mes para descartar o detectar cáncer mamario en el sector femenino, servicio totalmente gratuito.

Indicó que diariamente se están atendiendo en promedio 80 mujeres de 40 años a 69 años de edad, en un horario de 8 a.m a 9 p.m. Los diagnósticos los están analizando al laboratorio estatal de la Secretaría de Salud para que a la brevedad les den a conocer los resultados.

Las interesadas deben presentar su INE, póliza del seguro popular, independientemente si cuentan con esta última o no, se les hará dicha prueba, pues la finalidad es realizar prevención, además deben ir con las axilas depiladas y sin desodorante ni crema corporal.

Para registrarse, previamente deben presentarse en el área de citología de este Centro de Salud para que les puedan realizar su estudio de forma gratuita.

Indicó, “posteriormente queremos implementar una campaña de salud reproductiva en conjunto con la Jurisdicción Sanitaria, por lo que solicitaremos nuevamente esta unidad”.

Recordó que el cáncer de mama es curable y se puede tratar, siempre y cuando sea diagnosticado a tiempo, “desgraciadamente la mortalidad que se ha presentado en el estado es porque no se tiene el contacto de primer nivel, con los servicios de atención y promoción o simplemente con un profesional de la salud. Por tanto un diagnóstico oportuno puede salvar vidas”.

Aunque desconoció la estadística actual de cáncer de mama en la entidad, admitió que la incidencia ha ido a la baja en los últimos años, toda vez que dijo, “gracias a estas campañas gratuitas de detección y a la difusión la incidencia va a la baja”.

Dijo, “es importante que las mujeres no tengan miedo de realizarse el estudio. Deben ser conscientes que más vale prevenir que lamentar”. Señaló que en caso de detectar cáncer de mama en alguna mujer será canalizada al Hospital General de la capital o al de La Mujer, también en Morelia, para recibir tratamiento oncológico”.

“Las mujeres que tienen algún antecedente de que tuvieron algún problema relacionado con alguna tumoración tienen que hacerse periódicamente este estudio radiológico. Mientras que el resto de las mujeres se pueden hacer la mastografía anualmente o cada dos años”.