Centro de Salud Niños Héroes no se moverá de lugar

Lunes , 12 de septiembre de 2016

-Informó Secretario de Salud, confirmó que gestionan recursos de la federación para rehabilitarlo y equiparlo

Elena Rojas, Zamora

La Secretaria de Salud en Michoacán (SSM) no reubicará el Centro de Salud de la calle Niños Héroes en esta ciudad, sino que más bien gestiona recursos ante la federación para rehabilitarlo y equiparlo, lo cual rondaría los 40 millones de pesos, dejó en claro el propio titular de la dependencia, Carlos Esteban Aranza Doniz, en su visita con motivo del desarrollo del Primer Congreso Internacional de Enfermedades Trasmitidas por Vector.

Previo a esta declaración, el funcionario estatal tuvo un acercamiento con el subsecretario a nivel nacional, “tenemos temas en Zamora, que desde la trinchera de la Subsecretaría de Salud federal necesitamos que nos impulse, nos apoye para dar solución inmediata a ese problema”.

Prosiguió, “tan es así que en esta reunión de “cafecito” se estableció un convenio, como es el hecho de tener a bien determinar la legalidad de este predio a través de las leyes y de las instancias que se dediquen a certificar esto”.

“Y con ello también la gestoría de recursos, que no van a alcanzar por la situación que prevalece en el país y en el estado, de crear o construir un nuevo centro de salud, pero sí de rehabilitar como debe de ser en forma digna y con todas las necesidades que requiere la clínica que actualmente brinda servicios y en ello nos avocaremos inmediatamente para buscar los recursos”, resaltó.

Para lo cual recalcó “se requiere un monto de 40 millones de pesos en infraestructura y en equipamiento, toda vez que hay mobiliario que ya tiene que ser remplazado y para que este a la altura de lo que la ciudadanía de Zamora demanda para la comodidad y confort de la consulta que se debe de dar“.

Comentó que dicha partida presupuestal será dividida entre la federación y el estado, “el hecho es que nosotros estamos haciendo ya el ejercicio para que pueda ser con aportación de ambas partes, de esa manera podamos entregar en tiempo y forma lo que vamos a comprometer para ese Centro de Salud”.

Añadió, “y es que si no se había dado continuidad a ello es porque primero teníamos que garantizar la propiedad del inmueble para poderle invertir. Gracias al presidente municipal, Carlos Lugo Godínez, este paso estamos a punto de concretarlo y ahora sí nosotros ya podemos pensar en cuánto se le puede invertir a ese inmueble”.

Aclaró que construir otro centro podría ser otra posibilidad, “pero dada las características de que sería uno nuevo, desafortunadamente se duplica el costo, hay que tratar de hacer todo lo posible por comprometernos a cumplir lo que es factible poder cumplir”, concluyó.

Numeraria

40 mdp se requieren para rehabilitar y equipar el Centro de Salud Niños Héroes