Celebraron centenario de la promulgación de la Constitución

“Vayamos en unidad para defender nuestra soberanía nacional”

-Señaló Ángel Macías, alcalde de Ixtlán, e invitó cumplir a cabalidad Carta Magna

-Banda de Guerra y Escolta del ITESZ recibieron reconocimiento del Edil de Ixtlán

Carlos González, Ixtlán

“Desde Ixtlán hacemos un llamado a la unidad mexicana para defender la nación de cualquier embate a nuestra soberanía nacional, asimismo a cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hoy a cien años de distancia de que el Congreso Constituyente de 1917 plasmara con letras la Carta Magna que rige la vida de nuestro país”, señaló Ángel Rafael Macías Mora, alcalde de Ixtlán.

En evento desarrollado en el auditorio municipal con la presencia de estudiantes de preescolar y primaria de la localidad, Macías Mora hizo hincapié en acatar las normas contenidas en la Constitución, de esa forma poder convivir de la mejor manera y por ende llevar una democracia plena y gobiernos a realizar mejores causas.

Consideró que la situación económica actual en el país, estado y municipio es un reto a superar, al igual que los rezagos, pero, dijo, con unidad sacamos todo adelante, “como autoridad debemos ofrecer soluciones, en ese tenor estoy convencido de que con los hombres del campo tenemos el mayor compromiso de justicia social”.

El discurso reconoció que a lo largo de la historia moderna del país los gobiernos han fallado en la aplicación de la Carta Magna, pues no se ha recibido en retribución los beneficios esperados y escritos en el máximo documento de un país.

“El hombre y su bienestar debe ser destino y fin de nuestras acciones. En donde más hemos incumplido esa aspiración es precisamente en las comunidades rurales e indígenas, por eso es ahí donde tendremos que desplegar un esfuerzo ejemplar en los próximos años para mejorar resultados en donde no los ha habido, y mejorar aquellos que hasta el momento han sido modestos, de allí que tenemos que concentrarnos en redoblar esfuerzos”, citó.

En lo que concierne al municipio, propuso a los ixtlanenses un nuevo compromiso con todos ellos, que sea instrumento para una nueva etapa, necesariamente incrementar los niveles de acercamiento entre gobierno y gobernados, “para recoger las necesidades y ofrecer soluciones, ya que la ley debe servir para fortalecer la convivencia y no debe permitir que su aplicación sea motivo de irritación, de desprecio o de intimidaciones”.

El presidente municipal agradeció la participación del director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora (ITESZ), Gustavo Arias Mendoza, así como la colaboración de la escolta y banda de guerra de ese plantel, quienes además realizaron una exhibición para que los infantes que recibieron sus trompetas y tambores, puedan estimularse y ver lo recreativo de dicha actividad.

Al finalizar el evento, se llevó a cabo la entrega de equipamiento para la banda de guerra de diversas escuelas primarias como Niños Héroes, Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, Miguel Hidalgo y Costilla, Enrique C. Rebsamen, Colegio Las Américas, Colegio la Esperanza, General Lázaro Cárdenas, Niños Héroes y José María Morelos, planteles de la cabecera municipal como de las comunidades de San Simón, La Estanzuela, El Limón, Camucuato, San Cristóbal y El Valenciano.

Numeraria

2 mil comunidades en el país

6 mil ejidos en México

100 años de promulgada la Constitución