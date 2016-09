Celebrarán en Jacona el CCXLVII aniversario del natalicio del Siervo de la Nación

Jueves , 29 de septiembre de 2016

-El 30 de septiembre

Elena Rojas, Jacona

El próximo 30 de septiembre el ayuntamiento de Jacona celebrará el CCLXVII aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, ubicada en la colonia Nueva España, con un acto que se llevará a cabo a partir de las 9 de la mañana en la primaria que lleva el mismo nombre, informó Rosa Elena Salinas Reyes, regidora de educación, cultura y turismo.

Detalló, “el programa para conmemorar tal acontecimiento lo está elaborando la misma institución. El ayuntamiento apoyará con el arreglo floral para el busto de “El Siervo de la Nación y estamos elaborando el logotipo de este personaje”.

Entre las actividades que se contemplan destacan un acto cultural con poesía, bailables de las 15 instituciones primarias que conforman la zona escolar 037, “a 267 años del nacimiento del Siervo de la Nación debemos tenerlo vigente como un luchador social, que pensó siempre en el beneficio de su pueblo, valores que debemos inculcar en niños y jóvenes jaconenses para coadyuvar a formar generaciones apegadas al bien común y más aun tomando el ejemplo de un personaje michoacano que nació en Valladolid, hoy nuestra capital Morelia, donde será el evento principal, pero todas las instituciones de los municipios que lleven el nombre de este personaje no deben olvidar esta fecha”, señaló.

Dijo que en las instituciones de Jacona que llevan el nombre de algún personaje conservan la tradición de conmemorar su natalicio o aniversario luctuoso, “es importante que no se pierda la historia. Porque lamentablemente a muchos de los libros de texto ya les están recortando el contenido y estamos perdiendo nuestros antecedentes históricos, y el conmemorar estos acontecimientos nos hacen recobrar la memoria histórica para tener presentes a nuestros héroes”.

Señaló que el viernes culminarán con el acto solemne, “no obstante no debemos olvidarnos que hay otros personajes que debemos celebrar en el transcurso de todo el año”.

Por otra parte añadió que ayer en el complejo del DIF se llevó a cabo una academia con la zona escolar 027 de secundarias generales de municipios aledaños como Tangancícuaro, Santiago Tangamandapio, Chavinda, Ixtlán y Ecuandureo.

“Nos interesa la educación, los maestros se siguen capacitando de manera constante. En esta ocasión se estarán reforzando conocimientos en matemáticas, español, etc. Además se abordaran fortalezas y debilidades de la educación que se han detectado en los estudiantes de secundaria para efecto de proponer dinámicas y estrategias para mejorar la calidad educativa”, señaló.

Finalmente difundió que el ayuntamiento actualmente está apoyando con mano de obra en todas las instituciones que lo requieren. En lo que va de este ciclo escolar ha apoyado a 15 instituciones facilitándoles la mano de obra tanto de albañiles, jardinería, de electricidad, fontanería, etc.



Numeraria

120 alumnos tiene en promedio la Escuela José María Morelos y Pavón

15 escuelas han apoyado con mano de obra