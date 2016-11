Celebran inicio de nueva era en producción de fresa zamorana

-Productores agrícolas invierten 40 mdp para aplicar hidroponía y mejorar rendimiento

-Podrán regular temperatura, luz y humedad para generar frutilla todo el año

-Es una transformación importante para atraer nuevos mercados: Ramón Segura

Oscar De La Rosa, Zamora

Productores agrícolas dieron inicio a una nueva etapa que transformará la producción de fresa. El ciclo de floraciones no se limitará a 8 meses en promedio; buscan generar la frutilla durante todo el año, sin que los nuevos ciclos representen un desgaste para la fertilidad de la tierra donde se genera la planta.

Para lograr los resultados en esta etapa recurrirán a la hidroponía y tecnificación de las tierras de cultivo. La nueva metodología, considerada el futuro de la agricultura local, tendrá un costo de 1 millón de pesos por hectárea cultivada, pero con un rendimiento importante en calidad y cantidad que supera las 10 toneladas de frutilla.

La hidroponía consiste en la instalación de un invernadero que puede dar un rendimiento de producto de hasta 5 ó 6 veces más que lo ofrecido por una hectárea que cuenta con macrotunel, que ahora pasa a segundo plano en lo que respecta a innovaciones en la producción.

“La nueva tecnología permitirá regular la luz, temperatura y humedad suficiente que son indispensables para que la producción sea de calidad, como si se tratara de fresas que se producen en el pico de producción que se efectúa de enero a marzo. Hemos llegado a una nueva etapa en el ciclo productivo, lo cual es motivo de entusiasmo para los integrantes del campo local”, informó Ramón Segura Maldonado, director de desarrollo rural.

Dijo que actualmente hay un promedio de 40 hectáreas de fresa que trabajan con esas condiciones para tener un mejor rendimiento. Se encuentran establecidas en la localidad, gracias a la innovación que han hecho empresarios locales para que incremente la cantidad de exportación del producto.

“Somos punta de lanza en la producción de fresa. Al principio no se cree en las nuevas tecnologías, como en su momento sucedió con el acolchado y después con el macrotunel, pero es una apuesta que deben hacer los productores agrícolas para mantenernos a la alza en los diferentes mercados del extranjero”, comentó.

Precisó que para acceder a ese tipo de tecnología es importante que el productor agrícola se encuentre dentro de los estándares de alta producción agrícola, es decir, con macrotuneles que permitan garantizar una producción de por lo menos 10 toneladas. Así pueden obtenerse los ingresos necesarios para la compra del equipamiento para trabajar con la hidroponía.

Concluyó que la posibilidad de hidroponía no está cerrada para pequeños productores o campesinos, ya que si hacen asociaciones pueden acceder a tener buenos dividendos a partir de una hectárea producida, por lo que fueron exhortados a adentrarse en lo que consideró “la nueva era” del campo zamorano, que es el motor económico del municipio.

Numeraria

-1 mdp cuesta la nueva tecnología de invernadero

-40 hectáreas locales ya cuentan con la nueva metodología de producción