Celebra Úspero primer aniversario de ser Comunidad Modelo

Úspero, mpio. de Parácuaro

Úspero celebra su primer año de ser una Comunidad Modelo al lograr aterrizar casi 100 millones de pesos para el desarrollo social, infraestructura básica, inversión productiva y seguridad pública, producto de la sinergia gobierno- ciudadanía.



Aquella localidad que pese a estar a borde de la carretera no contaba con sus servicios básicos completos, sus vecinos no tenían comunicación entre sí y vivían en incertidumbre, quedó atrás. Calles pavimentadas, con banquetas amplias y bien iluminadas; una plaza pública con jardines, juegos infantiles y hasta una fuente; la nueva Casa de Salud, escuelas que ya no son “de palitos” y que ofrecen un espacio digno a las y los alumnos, forman parte del nuevo rostro de Úspero.



“Hace un año que visité por primera vez la comunidad, me encontré con un ambiente muy desolador, triste, pero con un tesoro muy valioso: el entusiasmo de las compañeras y compañeros que hoy conforman el Comité Ciudadano, con lo que pudimos darle un nuevo rostro a Úspero, las cosas hoy son completamente diferentes”; relató el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo.



Al encabezar las actividades conmemorativas a un año de la estrategia implementada para la reconstrucción del tejido social en esta localidad del municipio de Parácuaro, afirmó que la fórmula donde los gobiernos se coordinan para cumplir con su responsabilidad y se hace de la mano de los ciudadanos, permite transformar la realidad de las comunidades que por años vivieron en el rezago y asoladas por la violencia.



Como parte de este festejo, el mandatario estatal entregó apoyos para la empresa procesadora Citigroup, que aprovechará el 20 por ciento de la producción de limón de este Valle para transformarlo en cerca de 50 toneladas de aceite, generando de manera directa 100 empleos y decenas de indirectos y que con el respaldo del Gobierno Estatal, hoy le permitirá garantizar el valor agregado a sus productos.



Ahí, el titular del Ejecutivo Estatal hizo un fuerte compromiso con las y los productores de los municipios vecinos al asegurar que los caminos por los que transitan diariamente serán rehabilitados, con la finalidad de que sea más eficaz el desarrollo de sus labores.



Refrendó que no se descansará hasta brindarle paz, tranquilidad y certeza a la Tierra Caliente, y dejó en claro que no se escatimarán esfuerzos para detener a todos aquellos delincuentes que sólo velan por sus intereses perjudiciales para la sociedad.



Asimismo, hizo entrega oficial de la pavimentación de la avenida principal 5 de Febrero, la plaza cívica y la rehabilitación de la Escuela Primaria “José María Morelos”.



En la escuela se invirtieron 5 millones 290 mil 221 pesos en construcción de un aula, dirección, bodega y techumbre de patio cívico, así como la rehabilitación general, muro perimetral y equipamiento, mismo que consta de 20 computadoras, 5 pintarrones, 3 impresoras, 5 video-proyectores, 5 sillas apilables, mesas para maestros y archiveros.



De acuerdo a Miriam Tinoco Soto, secretaria de Política Social y quien coordinó los esfuerzos del Gobierno del Estado y el Comité Ciudadano, en programas y acciones sociales se destinaron en Úspero 3 millones 626 mil 643 pesos, que incluyen la cobertura total de los programas emblema de la presente administración, como Beca Futuro, Palabra de Mujer, Sí Alimenta y Avanza DIFerente.



En infraestructura como pavimentaciones, alumbrado público, perforación de pozos, construcción de obra educativa, espacios públicos, entre otros, se destinaron 94 millones 768 mil 772 pesos en un total de 35 acciones, de las cuales 11 obras ya fueron concluidas y el resto están en proceso.



“Gobernador, no te equivocaste al enfocar tu mirada en Úspero para convertirla en comunidad modelo”, agradeció la pequeña Alison Orozco, quien obtuvo el primer lugar estatal en el desarrollo de un ensayo científico, al competir entre 15 mil alumnos de todo el estado.



Tomás Jiménez Méndez, presidente del Comité Ciudadano y Noé Zamora Zamora, alcalde de Parácuaro, coincidieron en que gracias a la intervención del Gobernador Aureoles Conejo, no sólo se cambió la imagen de Úspero, sino también el ambiente vecinal, al lograr conformar un sólido equipo de trabajo que vela por el interés común. Agradecieron además que se instalara una Base de Operaciones Mixtas (BOM), lo que les da mayor certidumbre.



En compañía de funcionarios de los tres niveles de gobierno, Aureoles Conejo presenció el desfile por el primer aniversario de Úspero como Comunidad Modelo, en el que participaron mil 235 alumnos y profesores de instituciones de todos los niveles.