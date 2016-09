CEDH capacitará a cuerpos policiacos de Jacona

Lunes , 19 de septiembre de 2016

-Más del 50 por ciento de las quejas son contra policías



Elena Rojas, Zamora

La próxima semana la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), a través de la visitaduria región Zamora, capacitará a elementos policiacos de seguridad pública de Jacona en materia de derechos humanos, lo anterior con el objetivo de generar conciencia entre los cuerpos policiacos sobre su labor a efecto de que actúen con apego a la legalidad y no vulneren las garantías de los ciudadanos, informó Víctor Villanueva Hernández, visitador de la CEDH.

Esta capacitación se desarrollará los días 22 y 23 de este mes de 9 am a 12 pm, “dentro de esta capacitación también se abordaran temas como el uso proporcional de la fuerza, la cadena de custodia tras la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP); y es que los elementos deben estar más preparados para no cometer errores que puedan afectar la investigación. Otras temáticas son: la prohibición de la tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, el ejercicio indebido del servicio público, por mencionar algunos”.

Señaló que se pretende abarcar a las diversas corporaciones de seguridad pública de los 34 municipios que conforman esta región, “hasta el momento se estima se han capacitado a más de mil elementos de un total de 10 municipios, entre los que destacan: Santiago Tangamandapio, Zamora, Sahuayo, La Piedad, por mencionar algunos”.

Indicó que este tipo de capacitaciones pretenden realizar en cada municipio por lo menos una vez por año, “esto por la constante rotación de personal que se tiene en estas dependencias de seguridad pública y para que no se les olvide que es muy importante que en el ejercicio de su función sean muy cuidadosos y respetuosos de los derechos humanos”.

Enfatizó que la misma sociedad les pide a los elementos policiacos actuar, pero con apego a la legalidad, “que hagan las cosas bien, para que el día de mañana esas personas que detienen no puedan salir, porque si ellos hacen su trabajo mal, lo que generan es que esas personas posteriormente puedan lograr su libertad, porque les fueron violentados sus derechos humanos al momento de ser detenidos o porque no se siguió un debido proceso”.

Comentó que en lo que va de este año se tienen registradas en esta visitadora que comprende 34 municipios, un total de 235 quejas, de las cuales más del cincuenta por ciento tienen que ver con instituciones encargadas de la procuración de justicia y con la seguridad pública.

Reveló finalmente que las principales quejas hacia los cuerpos policiacos tienen que ver con detenciones ilegales, abusos de autoridad, uso excesivo de la fuerza pública, multas excesivas o el cobro de alguna multa, sin extender algún recibo y la prestación ineficiente o indebida del servicio público.



Numeraria

155 elementos hay en Jacona